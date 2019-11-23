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台東瘋shopping！串聯11大商圈　5大行動支付消費抽大獎

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▲▼使用本土五大行動支付消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼使用本土五大行動支付消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東好物協會與縣府合力推動縣內11大區域發展商圈，自21日起至12月21日止特別推出為期一個月的「台東瘋shopping~行動支付GO購商圈」活動，只要在台東縣內任一店家使用本土五大行動支付消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎，獎項包括2020年台東熱氣球嘉年華自由飛、住宿券、餐券、台東好物商品等等，鼓勵民眾年底前暢遊台東。

台東縣長饒慶齡表示，根據資策會2019年第三季行動支付消費調查中，台灣智慧型手機使用者利用行動支付普及率已經超過50%，而18～45歲青壯年用戶使用行動支付的的普及率更高達6.6成以上！但目前申裝行動支付收款工具者卻不及台東中小企業總數的2成，台東是觀光大縣，因此，縣府財經處主動協助提報5大臨時商圈（大台東、東糖、鹿野、關山慢食、池上老街）以及6個商業聚集區（東河、成功、長濱、太麻里、關山、池上）讓到台東縣的消費者使用行動支付也能享有20%回饋優惠，也鼓勵店頭家要趕搭支付熱潮申裝行動支付帳戶，讓收錢不是問題！

▲▼使用本土五大行動支付消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

臺東好物協會廖坤郎理事長表示，縣府目前正積極推動潛在縣內十一大區域發展商圈，包含「大台東商圈」、「東糖商圈」、「關山慢食商圈」、「鹿野高台商圈」、「東河商業聚集區」、「成功商業聚集區」、「池上商業聚集區」、「池上老街商圈」、「成功商業聚集區」、「長濱商業聚集區」及「太麻里商業聚集區」，每個商圈各具特色，並響應中央政策推動行動支付，於11-12月間陸續推動辦理各區主題活動。

▲▼使用本土五大行動支付消費，不限金額皆可上網登錄抽大獎。（圖／台東縣政府提供，下同）

獎項包括熱氣球嘉年華自由飛、住宿券、餐券、台東好物商品等等。

「台東瘋shopping~行動支付GO購商圈」活動於11月21日起至12月21日止，消費者只要在台東縣內使用台灣Pay、街口支付、LINE Pay一卡通帳戶、Pi拍錢包、歐付寶任一行動支付付款消費，至活動官網（http://www.tt-shopping.com.tw）註冊並登錄上傳行動支付消費擷取畫面（不限金額，每次消費只能上傳一次），即可獲得抽獎序號一組，12月21日在鐵花村舉辦現場抽獎儀式，抽出2020年台東熱氣球嘉年華自由飛、住宿券、餐券、台東好物商品等各項大獎。

另有經濟部中小企業處推動之「你消費．我回饋─商圈圈粉召集令」活動，年底前在台東縣11大商圈或商業街區內店家使用此台灣Pay、街口支付、LINE Pay一卡通帳戶、Pi拍錢包、歐付寶行動支付消費，提供優惠消費回饋最高20%，每人每月最高1,000元回饋，因此於11-12月間台東縣四個商圈組織將陸續推動「大台東商圈」、「東糖商圈」、「池上老街商圈」、「鹿野高台商圈」特色主題活動，希望吸引消費者前往各個不同的商圈體驗特色活動。

*活動網址：http://www.tt-shopping.com.tw
*聯絡資訊：台東好物協會0966-793248／董小姐0909-767878
*活動時間：108／11／21（四）-108／12／21（六）

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