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小資懶人賺錢法！　台新Richart存美元拿台幣最高1.3%高利

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▲▼ 台新Richart的App有帳務分析功能。（圖／台新銀行提供）

▲根據統計，截至今年9月底，數位帳戶開戶數達到282.5萬戶，其中台新銀行以158萬戶奪下冠軍寶座。（圖／台新銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣人對數位帳戶的接受度越來越高，多家銀行紛紛搶在年底前祭出高利活儲方案，其中台新Richart結合美元與台幣活儲整合式方案，只要用戶的美元活存帳戶存款餘額大於888美元（含）以上，符合專案條件與限制，就有機會拿到台幣活儲利息最高1.3%的優惠利率。

隨著數位化的時代來臨，越來越多銀行陸續推出數位帳戶，其中較為受歡迎的是台新銀行的Richart、國泰世華銀的KOKO、王道銀行的O-Bank、永豐銀的大戶DAWHO等，而目前市占率最高的仍是台新Richart。根據金管會統計，截至今年9月底，數位銀行帳戶開戶數攀升到282.5萬戶，較去年同期增加1.6倍。

請繼續往下閱讀...

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，Richart為台灣第一家推出「外幣數位存款帳戶」服務的銀行，所提供的優惠也致力於符合年輕族群使用需求。過往年輕人常認為銀行的投資門檻及優惠方案條件都偏高，造成理財遙不可及的印象。

為進一步鼓勵用戶儲蓄，降低「金額」及「流程」門檻。Richart即日起至明年1月31日推出新台幣活存限時加碼方案，不限新舊客戶只要符合新台幣1%活存專案條件，同時外幣活存帳戶的美元存款餘額大於888美元（含）以上，就能享有新台幣活存最高1.3%優利。

以Richart美元優利活存方案來看，符合該專案條件與限制可領美元最高2.7%活存利息，同時透過APP操作即可迅速進行換匯轉存，搭配本月推出的新台幣活存限時加碼方案，台幣外幣雙利息勢必讓年輕族群存錢更有感。

此外，近期多家銀行也推出新台幣高利活儲專案，像是王道銀行只要在年底前開戶成功，即享20萬元內活儲年利率1.85%，時間長達6個月，而永豐銀的DAWHO，除了100萬元活存1.1%高利之外，信用卡指定通路回饋高達8%，在網路上立刻掀起一波討論熱潮。

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