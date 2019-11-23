金馬分析／男配角三代纏鬥！劉冠廷壞到讓人發汗　《熱帶雨》老少是黑馬

文／洪文

第56屆金馬獎除了最佳女主角以外，男配角也很難選。台灣部分《陽光普照》劉冠廷、《下半場》段鈞豪、《那個我最親愛的陌生人》李英銓，對上來自新加坡《熱帶雨》許家樂、楊世彬，最年長與最年輕的入圍者相距58歲，老、中、青一字排開，各有擅長之處，競爭可說是相當激烈。

▲第56屆金馬獎最佳男配角入圍者。（圖／金馬執委會提供）



劉冠廷在《陽光普照》飾演巫建和年少輕狂的兄弟，一次失手導致兩人坐牢而斷了聯繫，當他出獄之後繼續靠不法勾當過活，這時又再度找上昔日好友。他在片中2種不同時間點演出不同層次，尤其後半段與巫建和、陳以文對話的戲分，壞到讓人屏息、發汗，戲分不多卻讓人難以忽視。

段鈞豪早期演出電視劇《吐司男之吻》打開知名度，曾在2002年以《三方通話》入圍金馬獎最佳男配角，《下半場》是他睽違17年再度入圍。他在片中飾演籃球教練，雖然學校資源不多，對待學生嚴格卻有溫情，其中一幕向學生宣布即將解散，隨即轉頭流淚的催淚畫面，令許多觀眾動容。

年僅13歲的李英銓在《那個我最親愛的陌生人》飾演呂雪鳳照顧長大的外孫，用最純真的角度看待剛出獄的母親、外公的同性伴侶掀起的家庭風暴。本來導演張作驥希望由出獄女兒的視角，後來改為李英銓的視角，讓他的戲分幾乎如同男主角，在硬底子演員圍繞之下仍光芒四射，相當不簡單。

6年前以《爸媽不在家》出道的許家樂如今已是18歲的小帥哥，就連導演陳哲藝都認不出來，指名他演出《熱帶雨》，因此再度合作。這次楊雁雁與他由一對母子變為師生，還談了一場禁忌師生戀，兩人在教室相隔5公尺，卻仍能感受到濃濃的情慾，詮釋青少年的純真、幼稚恰如其分，讓人憐惜。

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71歲的楊世彬在金馬獎上新面孔，其實他早已在新加坡從事相聲、舞台劇、電視劇多年。他在《熱帶雨》演出楊雁雁照顧的中風岳父，演技逼真到讓人以為是找真的中風人士演出，僅靠眼神以及細微小動作詮釋，卻能讓人感受到與楊雁雁、許家樂角色之間的溫情，將是金馬獎男配角的最大黑馬。