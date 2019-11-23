櫻花妹屈膝拍美照！玻璃地板出賣「神秘三角洲」...網全噴鼻血

▲網友隨手拍正妹，卻意外捕捉到讓人臉紅的畫面。（圖／翻攝自Facebook／《加藤軍路邊隨手拍》）

實習記者賴韻如／綜合報導

許多正妹出門旅遊都不忘拍下網美照和大家分享。近日就有網友在日本大阪知名景點「阿倍野HARUKAS 300展望台」，意外捕捉到一名櫻花妹席地而坐拍網美照，沒想到卻遭玻璃地板「出賣」，神秘三角洲全都倒映出來，讓不少網友大噴鼻血。

日本第一高樓「阿倍野HARUKAS 300展望台」擁有大片落地窗設計，加上底部的玻璃地板，能夠360度將大阪市盡收眼底，吸引不少觀光客前來朝聖。有網友日前在臉書社團「加藤軍路邊隨手拍」分享了2張照片，從畫面中可以看到，一名短髮櫻花妹屈膝坐在角落，秀出修長的美腿，手舉起托腮賣萌拍著網美照。

不過仔細一看，這片透明玻璃地板由於燈光的關係，不小心出賣了這名櫻花妹，尷尬地反射出她短裙下的「神秘三角洲」，不禁引人遐想，讓許多人光看照片都不禁臉紅心跳。

▲櫻花妹被玻璃地板出賣，神秘三角洲見光。（圖／翻攝自Facebook／《加藤軍路邊隨手拍》）

這組照片一曝光後讓大批網友暴動，大家紛紛留言「道路好明亮」、「放大到極限啦！」、「好一個阿倍野」、「抱歉！放大看地板玻璃」、「不是吧！竟然會發光！！ 」、「玻璃下面有人嗎」、「超過100分」、「真好看」。