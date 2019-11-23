簽署香港法案川普態度模糊「和習主席是朋友」　華郵：可能否決

▲外界關注川普是否簽署力挺香港示威者的法案。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普22日接受美媒訪問，針對是否簽署《香港人權與民主法案》，他態度有些模糊，還形容中國國家主席習近平是他的朋友。《華盛頓郵報》指出，川普為了達成貿易協議，此番言論是在暗示有可能否決該法案。

川普22日接受福斯新聞頻道晨間節目Fox & Friends訪問，他表示正衡量美中關係的優先事項，「我們必須與香港站在一起，但我也與習主席站在一起」、「他是我的朋友，是個不可思議的傢伙，但我想看看他們如何解決，我們必須解決」。川普又指，他支持香港與自由，「我支持所有我們想做的事，可同時我們也在試圖達成歷史上最大的貿易協議，如果我們能做到，那就太好了。」

儘管《香港人權與民主法案》在參眾兩院幾乎一致獲得支持，《華郵》認為，川普為了與中國達成貿易協議，是在暗示可能否決支持香港示威者的立法。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則指責川普對於習近平的態度太柔軟，「討論到人權問題時，對中強硬，也有助我們贏得貿易戰。」

川普曖昧的言論立刻招致兩黨成員反彈。共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，這個法案將會生效，「這是一個真正跨黨派的時刻，向世界其他地區表達的明確信號，那就是來自腐敗政權的政治威脅，不會妨礙美國支持香港數百萬名自由戰士。」

一旦法案在參眾兩院通過，總統有10天時間簽署或否決，如果他沒有動作，法案就會自動生效；這意味川普必須在12月初決定。《香港人權與民主法案》旨在授權對侵犯人權的中國、香港官員實施制裁，並要求國務院在貿易事務中給予香港的特殊地位進行年度審查。

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