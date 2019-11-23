　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）請辭，示威者歡慶。（圖／路透）

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）因選舉舞弊下台，如今被臨時政府指控煽動抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台逃往墨西哥後，支持者紛紛走上街頭抗議，設置路障、封鎖交通，導致行政首都拉巴斯（La Paz）發生缺乏汽油、糧食的危機，也與警方衝突，目前已造成至少29人死亡。臨時政府公布一段影片，指控前領導人流放期間仍在指導國內示威，涉嫌「煽動抗議」，已經對此展開調查。

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台逃往墨西哥後，支持者紛紛走上街頭抗議，圖為行政首都拉巴斯（La Paz）的景象。（圖／路透）

▲前總統莫拉萊斯的支持者紛紛走上街頭抗議，圖為行政首都拉巴斯（La Paz）的景象。（圖／路透）

內政部釋出影片，一名男子開啟擴音功能，聽著電話另外一頭的人指導、組織玻國示威活動，要讓抗議人士阻礙交通，癱瘓拉巴斯。內政部長穆里略（Arturo Murillo）於22日指出，「下指導棋」的人正是前總統，總檢察長蘭奇帕（Juan Lanchipa）也宣布，將會開始調查莫拉萊斯辭職後「煽動抗議」的行為。

莫拉萊斯表示，這一段畫面是「假的」。但右派媒體《第七頁》（Página Siete）社論指出，「莫拉萊斯擁有真正的支持，但也有充分證據顯示，尋求讓他重返執政的抗議人士，已經退化到使用暴力手段，最嚴重的是，莫拉萊斯本人在流亡期間親自指導這些示威。」

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台逃往墨西哥後，支持者紛紛走上街頭抗議，圖為行政首都拉巴斯（La Paz）的景象。（圖／路透）

▲抗議人士把棺木抬進行政首都拉巴斯（La Paz），悼念衝突喪生的夥伴，要求臨時總統下台。（圖／路透）

《路透社》報導，抗議人士在全國各街道設置路障，阻礙交通，要求臨時總統阿涅茲（Jeanine Áñez）下台，希望莫拉萊斯重返執政。許多地方出現食物、燃料短缺的現象，麵包店跟加油站外排了長長人龍，臨時政府只好將1400噸的糧食空運到拉巴斯、埃爾阿爾托（El Alto）、奧魯羅（Oruro）、蘇克雷（Sucre）等地方。據悉，自從前總統下台，示威衝突已造成29人死亡。

▲玻利維亞臨時總統、前參議院副議長阿涅茲（Jeanine Áñez）（圖／路透）

▲玻利維亞前參議院副議長阿涅茲（Jeanine Áñez）於11月13日宣布成為臨時總統。（圖／路透）

臨時總統阿涅茲不斷重申，只會執政到下一次選舉，22日呼籲占據天然氣公司的示威者解除路障，「我們都是玻利維亞人，不能如此懲罰拉巴斯。」但是，外界批評，她的行政團隊改變外交政策，指控莫拉萊斯盟友涉入犯罪活動，種種行為已經超越界線。

玻利維亞10月20日舉行總統大選，初步結果顯示，時任總統莫拉萊斯僅略勝對手梅薩7.1％，將要舉行第二輪選舉，一決勝負。但計票網站卻突然停止運作24小時，再次更新時，莫拉萊斯竟大贏10.12％，剛好符合勝選門檻，直接勝出。「大逆轉」的消息一出，百姓憤而走上街頭抗議。

抗議情勢持續延燒，最後連軍警也不支持，莫拉萊斯最終於11月10日宣布辭職，而參議院副議長阿涅茲則宣布成為臨時總統。據悉，莫拉萊斯逃到墨西哥接受政治庇護，自稱是「政變」的受害者。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
宋慧喬海灘被拍「渾圓胸型全看光」　緊身洋裝炸出S曲線
駁大陸介入！韓國瑜怒了：我如果拿中共一塊錢退出總統大選
龜山騎士自摔撞電桿！凸起螺絲割腹劃開30cm亡..兄悲：2孩
iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋！iPhone S
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台裔德籍富翁出借「101億藝術品」竟蒸發！　破產陸商拒還神隱

中國網路詐騙集團被攻破「跳樓大逃亡」！馬來西亞警方逮捕近700人

七旬老婦浴室滑倒「卡在浴缸裡8天」　喝自來水苦撐幸運獲救！

和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

與辣妻結婚4年天天熱戀！他驚見老婆「穿白紗」依偎眼鏡男懷中…綠光罩頂

蘊藏600億美元礦產！布干維爾島將辦獨立公投　盼脫離巴紐成最新國家

5歲女童被性侵…染血遺體癱坐公廁馬桶　媽崩潰把嫌犯「陰莖剁下」

前白宮俄國顧問：烏克蘭干預2016年大選是俄羅斯捏造的「虛構故事」

閃電直轟地面險「劈中飛機」火光噴發！　紐西蘭暴風雨驚險畫面曝光

FBI兩度聯繫通烏門「吹哨人」要求談話　欲合作調查川普

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

慎入！他被愛犬舔一口　全身「細菌感染」爆敗血症...16天後身亡

玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

紐時：中國叛逃間諜聲稱　去年捐給韓國瑜2000萬人民幣

糗了！特斯拉秀「防彈新車」車窗竟一砸就裂　馬斯克裝鎮定：沒穿透

前川普官員：北京每奪一個台灣邦交國　美國就派閣員訪台

《軍情協定》失效延遲！韓媒：避開最糟狀況　日韓外長23日午後會談

櫻花妹屈膝拍美照！玻璃地板出賣「神秘三角洲」...網全噴鼻血

台裔德籍富翁出借「101億藝術品」竟蒸發！　破產陸商拒還神隱

國宴酒醉…日議員騷擾公主「寂寞嗎？」　引眾怒仍辯：大家都在喝酒啊

簽署香港法案川普態度模糊「和習主席是朋友」　華郵：可能否決

洪秀柱對台南有熱情　重視台南在地經營盼台南進步

冬盟／川則宗則開幕首秀　味全龍再見安打韓職

獨行俠連2戰大勝40分　唐西奇領軍創近25年紀錄

台南郭國文競選總部成立　民進黨大咖齊站台高喊「凍蒜！」

校慶發「韓國瑜礦泉水」違反行政中立？　藍綠吵翻了

雷納德終場前15.4秒準絕殺跳投　快艇4連勝送火箭2連敗

盡快止暴制亂　香港保安局長李家超：迄今逮捕近4000人

宋楚瑜嗆韓國瑜「高雄縣27鄉鎮你去過嗎」　破音激昂高唱黃埔校歌

屌打鄉民2倍長！60公分「海象GG化石」販售搶爆　專業修復團隊首現身

告白奚夢瑤被酸「潛台詞分遺產」　何猷君爆氣開嗆：錢早就分完！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

川普：若不是我香港14分就被殲滅

終身免費看！Pornhub福利只要299 　優惠期曝光

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

保險公司刁難要證明　家屬抬遺體

中國間諜自爆干預台灣2020大選

櫻花妹屈膝拍照！玻璃地板反射三角洲

CIA前探員李振成洩漏名單　判19年

台裔富翁出借百億藝術品　作品失蹤

史上首款男性避孕藥　藥效長13年

女兒被性侵殺害　她把嫌犯GG剁下

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

箭穿腹部殺前妻　差一點中胎兒頭

40歲父戀上女兒友　煽情日漫遭轟

更多熱門

相關新聞

莫拉萊斯感謝墨西哥總統救他一命

莫拉萊斯感謝墨西哥總統救他一命

獲得墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)承諾給予政治庇護後，涉嫌選舉舞弊、在人民、政敵和軍警壓力下倉皇辭廟的玻利維亞總統莫拉萊斯(Evo Morales)，周二(12日)搭乘墨國的飛機抵墨西哥城。他特別感謝羅培茲歐布拉多多「救了他一命」。

波國前總統抵墨西哥　臨時總統上任

波國前總統抵墨西哥　臨時總統上任

接受庇護赴墨　玻利維亞前總統證實

接受庇護赴墨　玻利維亞前總統證實

玻利維亞參院副議長願任臨時總統！

玻利維亞參院副議長願任臨時總統！

權力真空　玻利維亞首都陷入動亂

權力真空　玻利維亞首都陷入動亂

關鍵字：

玻利維亞莫拉萊斯阿涅茲

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

川普：若不是我香港14分就被殲滅

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

終身免費看！Pornhub福利只要299 　優惠期曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面