玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）因選舉舞弊下台，如今被臨時政府指控煽動抗議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台逃往墨西哥後，支持者紛紛走上街頭抗議，設置路障、封鎖交通，導致行政首都拉巴斯（La Paz）發生缺乏汽油、糧食的危機，也與警方衝突，目前已造成至少29人死亡。臨時政府公布一段影片，指控前領導人流放期間仍在指導國內示威，涉嫌「煽動抗議」，已經對此展開調查。

▲前總統莫拉萊斯的支持者紛紛走上街頭抗議，圖為行政首都拉巴斯（La Paz）的景象。（圖／路透）

內政部釋出影片，一名男子開啟擴音功能，聽著電話另外一頭的人指導、組織玻國示威活動，要讓抗議人士阻礙交通，癱瘓拉巴斯。內政部長穆里略（Arturo Murillo）於22日指出，「下指導棋」的人正是前總統，總檢察長蘭奇帕（Juan Lanchipa）也宣布，將會開始調查莫拉萊斯辭職後「煽動抗議」的行為。

莫拉萊斯表示，這一段畫面是「假的」。但右派媒體《第七頁》（Página Siete）社論指出，「莫拉萊斯擁有真正的支持，但也有充分證據顯示，尋求讓他重返執政的抗議人士，已經退化到使用暴力手段，最嚴重的是，莫拉萊斯本人在流亡期間親自指導這些示威。」

▲抗議人士把棺木抬進行政首都拉巴斯（La Paz），悼念衝突喪生的夥伴，要求臨時總統下台。（圖／路透）



《路透社》報導，抗議人士在全國各街道設置路障，阻礙交通，要求臨時總統阿涅茲（Jeanine Áñez）下台，希望莫拉萊斯重返執政。許多地方出現食物、燃料短缺的現象，麵包店跟加油站外排了長長人龍，臨時政府只好將1400噸的糧食空運到拉巴斯、埃爾阿爾托（El Alto）、奧魯羅（Oruro）、蘇克雷（Sucre）等地方。據悉，自從前總統下台，示威衝突已造成29人死亡。

▲玻利維亞前參議院副議長阿涅茲（Jeanine Áñez）於11月13日宣布成為臨時總統。（圖／路透）

臨時總統阿涅茲不斷重申，只會執政到下一次選舉，22日呼籲占據天然氣公司的示威者解除路障，「我們都是玻利維亞人，不能如此懲罰拉巴斯。」但是，外界批評，她的行政團隊改變外交政策，指控莫拉萊斯盟友涉入犯罪活動，種種行為已經超越界線。

玻利維亞10月20日舉行總統大選，初步結果顯示，時任總統莫拉萊斯僅略勝對手梅薩7.1％，將要舉行第二輪選舉，一決勝負。但計票網站卻突然停止運作24小時，再次更新時，莫拉萊斯竟大贏10.12％，剛好符合勝選門檻，直接勝出。「大逆轉」的消息一出，百姓憤而走上街頭抗議。

抗議情勢持續延燒，最後連軍警也不支持，莫拉萊斯最終於11月10日宣布辭職，而參議院副議長阿涅茲則宣布成為臨時總統。據悉，莫拉萊斯逃到墨西哥接受政治庇護，自稱是「政變」的受害者。

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