中國網路詐騙集團被攻破「跳樓大逃亡」！馬來西亞警方逮捕近700人

▲馬來西亞警方破獲中國網路詐騙集團，嫌犯紛紛四散、跳樓逃逸。（圖／翻攝自Facebook／Cyberjaya Info）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞警方20日發動突襲，在賽城（Cyberjaya）破獲一個網路詐騙集團，成功逮捕680人，但仍有上百名嫌犯趁亂逃逸，有人甚至鋌而走險，直接跳樓。據了解，移民局與警方在辦公大樓外面蹲點、監視將近1個月，他們指出，這起案件是目前規模最大的中國網路詐騙。

▲警方成功逮捕將近700人，但是仍有上百人在逃。（圖／翻攝自Facebook／Malaysia Immigration News Update）

新加坡《中央社》報導，警方出動大批人馬，突襲這一棟6層樓的辦公大樓，嫌犯紛紛嚇得落荒而逃，有些人甚至出手攻擊、拒捕，但是仍有603名男性與77名女性被捕。他們透露，目前查獲超過8000支手機與將近1000台電腦，嫌犯鎖定中國國內公民，提供快速獲利的投資機會，藉此執行詐騙，至少已營運6個月。

Sebuah bangunan wisma di NeoCyber diserbu oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Serbuan dilakukan ke atas premis yang disyaki... 由 Cyberjaya Info 發佈於 2019年11月19日 星期二

美國商業內幕（Business Insider）報導，一些路人在突襲時剛好經過，拍攝到嫌犯四散逃離的畫面，一名男子跑得太慢，被警察抓到以後拒捕，雙雙扭打在地，另一個人甚至直接從高樓一躍而下，跳到路邊的草叢裡。據估計，大約還有上百人正在逃亡。

馬來西亞移民局局長多德（Khairul Dzaimee Daud）指出，警方接獲線報，在辦公大樓外面監視1個月，才發動突襲。他指出，嫌犯們一開始都是持著社交簽證入境，自稱前來觀光或者拜訪親友，沒想到卻是為詐騙集團工作，如今將要面臨14天拘留，可能被指控違反社交簽證規定、未持有效簽證居留、逾期滯留等罪名。

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