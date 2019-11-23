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她喝到爛醉「拿菜刀捅死」雙胞妹！　母淚崩：她們從小睡一起

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▲美國紐澤西27歲女子亞曼達（Amanda Ramirez）酒後殺死雙胞胎妹妹安娜（Anna）。（圖／美聯社、當事人臉書）

▲美國27歲女子亞曼達（左）酒後殺死雙胞胎妹妹安娜（右）。（圖／美聯社、當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐澤西州傳出一起可怕命案，27歲的亞曼達（Amanda Ramirez）與雙胞胎妹妹安娜（Anna）一起喝酒，卻在爛醉之際起了爭執，2人大打出手，最後她竟拿起一把菜刀刺死妹妹。母親伊薇莉絲（Ivelisse Class）悲痛表示，姐妹倆感情非常好，自從出生以來就睡在一起。

警方6月22日凌晨5時30分接獲通報，抵達公寓時，發現安娜已經倒在血泊當中，趕緊將傷患送醫，但搶救1小時後仍宣告不治。根據文件，亞曼達當時滿臉抓痕，手被割傷，耳朵流血，她一開始供稱，完全不知道發生什麼事情，後來又改口，稱有人闖入攻擊妹妹。

▲美國紐澤西27歲女子亞曼達（Amanda Ramirez）酒後殺死雙胞胎妹妹安娜（Anna）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞曼達（Amanda Ramirez）說詞反覆，最後依二級過失殺人罪判刑6年。（圖／達志影像／美聯社）

綜合Inside Edition、《每日郵報》報導，亞曼達三度改變說詞，最後坦承，2人原先在親戚家喝酒，回到公寓後發生激烈爭執，滾到地上扭打。妹妹在怒氣之下，跑進廚房拿菜刀揮舞，她為了自衛，才會奪下武器，一刀捅進對方的胸膛。

亞曼達被指控嚴重過失殺人，經協商後降至二級過失殺人。她表示，已經不記得為了什麼吵架，21日出庭時，一邊啜泣，一邊請求家人原諒，「我從來沒有想過奪走妹妹的生命……我只是想要向我的家人道歉，對不起讓他們經歷這一切，希望他們都能夠原諒我。」

▲美國紐澤西27歲女子亞曼達（Amanda Ramirez）酒後殺死雙胞胎妹妹安娜（Anna）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙胞胎姐妹的家人出庭，希望亞曼達獲得減刑。（圖／達志影像／美聯社）

母親伊薇莉絲表示，雙胞胎自從嬰兒時期就睡在同一張床上，「總是黏在一起，她們深愛彼此，出生的那一刻起就陪伴在彼此身旁。」亞曼達的妹妹在康登郡（Camden）法庭上提到，姐姐們擁有「牢不可破」的感情羈絆，懇求減刑。律師蔡茲（Jordan Zeitz）認為，當事人是因產後憂鬱才會失控。

《紐約郵報》報導，法官麥克布萊德（Edward McBride）表示，他相信被告是因「失常」才犯下謀殺，但也指出，嫌犯的說詞反反覆覆。檢察官加拉格爾（Peter Gallagher）坦言，這起案件「情況特殊」，「那個奪走安娜性命的人，是她在這個星球上最親密的人。」據悉，亞曼達最終被判處6年有期徒刑，5年1個月後才能獲得假釋。

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