CIA前探員李振成收中國情報員2568萬　洩漏完整名單判19年

記者黃翊婷／綜合報導

美國中央情報局（CIA）前探員李振成先前在法庭上坦承，負責蒐集機密情報並交給中國政府，雖然整起事件仍有許多謎團，但他還是在美國當地時間22日被判處19年有期徒刑。

根據美國《NBC新聞》報導，現年55歲的李振成（Jerry Chun Shing Lee）是在維吉尼亞州（Commonwealth of Virginia）東區地方法院認罪，當時他提到，有兩名中國情報員在2010年4月間與他接觸，並以10萬美元與終身照顧為報酬，誘惑他蒐集機密情報並交給中國政府。

▲李振成承認與曾與中國情報員接觸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

由於李振成在CIA服務長達13年，的確掌握不少機密資料以及相關人員名單，美國司法部表示，李在與中國情報員接觸一個月後，於電腦建立一份文件檔案，內容提及CIA指派官員的資訊以及中情局敏感行動具體位置、內容與時間表，就連筆記本上也寫了部分工作內容。

而在沒收的文件當中，還包含CIA內部流通情報、幹員的真實姓名、會議地點、內部電話號碼以及秘密設施等相關完整名單，起初外界猜測，惡意蒐集、傳遞國防機密最高可判無期徒刑，不過，檢察官曾出面說明雙方已達成認罪協議，因此李振成可能會被判處21年左右的有期徒刑。

▲美方相關人士認為，李振成的行為對美國情報界造成無法輕易復原的損害。

如今，李振成一案的正式判決結果在美國當地時間22日公布，刑期為19年。檢察官尼爾（Neil Hammerstrom）事後出面解釋，中國情報員一共給了李振成84萬美元（約新台幣2568萬元）的報酬，雖然整起案件還有許多謎團，也還不確定李與中方合作的程度，但可以肯定的是，他的確傳遞嚴重危害CIA的機密情報。

但李振成的辯護律師愛德華（Edward MacMahon）認為，美方並沒有直接證據可以證明李對美國造成實際上的傷害。負責審理此案的法官艾利斯（T.S. Ellis）則在最後做出總結並指出，可以確定的是，至少有一部分的資金確實是來自中國情報員，這也表示李振成一定給了他們一些「有價值」的東西。