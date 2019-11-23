美禁止中興、華為使用聯邦服務基金　5比0全票通過「視同國安威脅」

記者黃翊婷／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）針對是否採購華為與中興通訊，以及維護85億美元通用服務基金不會受到相關公司帶來的國家安全威脅，由委員會主席裴伊（Ajit Pai）主持，以5比0的票數通過表決，禁止中興、華為使用通用服務基金。

▲華為被禁止使用聯邦通用服務基金。（圖／路透，下同）

綜合外媒報導，美國聯邦傳播委員會今年9月5日才全票通過否決中國移動在美營運申請，當時裴伊就曾提出，美國國家安全以及5G網路安全影響重大，必須保護美國經濟安全和價值觀，而且不能接受冒險行為，就算中國政府不斷強調「願意盡力達到標準」，但中方法律仍要求企業祕密提供情資部門所需，他也擔心假如新一波通訊技術革新，並採用中國企業的設備與服務，可能會受到惡意軟體和病毒的威脅，甚至會出現大量間諜活動。

而對於是否採購華為與中興通訊的設備或服務，美國聯邦傳播委員會本月中旬以5票比0票，再次全票通過否決，除了將中興、華為列入禁止使用聯邦通用服務基金的名單之中，同時也會建議其他供應商取消使用或是乾脆直接替換廠商。

▲裴伊認為5G的網路安全是非常重要的。

裴伊在表決結束後發表聲明表示，華為和中興是第一波被禁止的目標對象，因為這些企業被認為與中國政府、軍事機構有關，兩家公司都必須受到中國法律約束，廣義上來說，也有義務配合中國情治單位的要求進行合作，就像是在做盜竊智慧財產、賄賂以及腐敗等行為。

華為方面則回應，美國聯邦傳播委員會基於選擇性的訊息，用錯誤的假設將公司認定為會危害到國家安全，這不僅是非法的決定，同時也毫無根據，因為沒有證據證明公司存在任何安全隱患。