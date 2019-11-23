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台達電8K投影機在東京森美術館　展演AI藝術品

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▲▼ 台達電8K投影機攜東京森美術館合作　。（圖／業者提供）

▲台達電8K投影機攜東京森美術館合作。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台達電與日本知名藝術殿堂－東京森美術館（Mori Art Museum）合作，以台達電的8K投影科技在「未來與藝術展」中展演藝術家Memo Akten運用深度學習人工智能（AI）創作的影音藝術作品《深度冥想(Deep Meditation)》，見證尖端影像科技與未來藝術的完美結合。

來自各國的觀眾可透過獨步全球的台達8K投影技術，體驗280吋大螢幕所呈現的壯觀畫面，以及3,300萬超高解析度帶來的微美細節，近距離欣賞AI學習人類抽象概念，如：生命、愛情、真理等，而自動生成的美麗畫面。

請繼續往下閱讀...

台達電創辦人鄭崇華表示，台達電8K投影技術不斷創新精進，無論傳統或現代的藝術作品，透過8K大尺寸投影均能呈現鮮豔飽和的色彩，以及優於一般高清畫質16倍的超清晰影像。這次與森美術館首度合作，運用台達8K技術突顯未來藝術之美，忠實傳達藝術家的理念。

森美術館表示，8K技術是業界最先進的視覺平台，這呼應了本次展覽主題－「從最先進的科技對藝術表達的影響中，思考社會與人類的未來」。館方很高興透過8K技術，與參觀者分享Memo Akten先生的藝術作品所表達的世界觀。

台達電日本分公司總經理柯進興表示，台達電持續推廣8K投影科技的創新應用，近期成功為重要國際運動賽事與國家級傳統戲劇演出進行8K大螢幕現場直播，透過引人入勝的清晰畫面，觀眾比親臨現場更接近舞台細節。

森美術館「未來與藝術」展從AI、機器人技術、城市和生活等面向探究人類的明日生活，鼓勵人們透過AI、生物技術、機器人技術等前瞻科技的發展思考城市與環境問題，展期自2019年11月19日起至2020年3月29日止。

台達電8K投影機攜東京森美術館合作。（圖／業者提供）

▲▼ 台達電8K投影機攜東京森美術館合作　。（圖／業者提供）

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