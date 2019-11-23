環球晶韓國子公司MKC二廠完工　月產能達17.6萬片

▲環球晶董事長徐秀蘭。（圖／環球晶提供）

記者周康玉／台北報導

環球晶（6488）韓國子公司MEMC Korea Company（簡稱MKC）昨（22）日在韓國天安市舉行二廠的竣工典禮，未來將高度自動化的12吋矽晶圓製造，每月生產的產能約為17.6萬片矽晶圓。

環球晶董事長徐秀蘭亦於典禮中致詞，感謝南韓政府的全力支持。韓國總統文在寅蒞臨出席，全程參觀MKC的晶圓廠並於典禮中發表演說，以行動肯定並共同見證環球晶圓在韓國的MKC二廠落成。

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環球晶集團布局全球，MKC是環球晶100%投資的子公司，更是環球晶於東北亞十分重要的研發製造中心之一。過去30年來，MKC持續專注生產銷售高品質的8吋和先進規格的12吋晶圓，更與名聞國際的一級大客戶建立長期穩定的合作關係。

MKC於南韓天安市的二廠興建，能順利獲得政府單位的批准和建造施工的及時完成，皆是來自於南韓政府的支持肯定和客戶的信任加持。

MKC的二廠是最先進的智能工廠，經由現代化的自動化生產，於現行穩定供應矽晶片之際，將為環球晶增添更重大的實質貢獻以及更堅實的營運動能。既能滿足當前策略合作夥伴的需求，更能迎接因技術先進所帶來的潛在性訂單增長，是環球晶前瞻技術與營運成長的新里程碑。

▼環球晶子公司MKC二廠完工，南韓總統出席典禮。（圖／環球晶提供）