狂喝珍奶就中槍！日節目奇調查：笨蛋5大特徵　200人認定「跟風最腦殘」

▲比起成績不好，有時言行舉止更容易給人笨蛋印象。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本近期非常流行珍珠奶茶，然而，日本綜藝節目針對「笨蛋的特徵」進行隨機採訪，訪問200名路人來歸納出5項特徵。沒想到，跟隨風潮喝珍奶其實也是笨蛋的一種表現！

根據日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》調查發現，其實比起智力、學歷等條件，一般人更常以一個人的言行舉止判斷對方「是不是一個笨蛋」，因此採訪200人，歸納出5項只有笨蛋才有的特徵。

第5名：沒有學習能力的人（18／200）

回答者舉例，像是「經常因為餘額不足，在電車出票口被擋住的人」、「總是被渣男吸引欺騙的人」等，完全不會從失敗中汲取教訓，一直犯同樣錯誤的人就被認為看起來是個笨蛋。

▲過度調味是對製作料理的人的失禮。（示意圖／取自Pixabay）

第4名：不懂他人心情的人（26／200）

回答者認為，不懂他人心情、進而體諒他人，這種人也是一種笨蛋。例如有人親手作料理，卻一定要加一堆美乃滋，調成自己口味才吃掉的人；或是搭乘電車時，明明知道有人要下車，卻一定要擋在門邊的人。

第3名：言行舉止跟年紀不符的人（31／200）

回答者指出，明明已經一把年紀，卻用名字稱呼自己（第三人稱）的人，或是談話用詞幼稚、詞彙量過於稀少的人。簡單而言，就是裝可愛或是刻意裝年輕的人。

第2名：自我感覺良好的人（36／200）

回答者表示，以為自己最聰明的人通常都是一個笨蛋，像是在周圍的人都看得出有明顯錯誤時，卻仍然覺得自己正確，比他人能力優秀，「絕對不認錯的人」、「喜歡炫耀知識的人」。

第1名：隨著眾人意見、隨波逐流的人（42／200）

最多人反感的是隨波逐流的人，包括盲目追求流行、沒有自主意見，例如跟風愛喝珍奶到一天喝3次、容易聽信電視購物等；另外一種則是「趨炎附勢的人」，容易順從高層意見。

除此之外，還有其他意見，「敲鍵盤Enter鍵很大力的人」、「大笑反應很誇張的人」、「在電車上化妝的人」、「什麼都要加辣的人」、「晚上帶墨鏡的人」等。不過也有網友認為，節目僅採訪200名路人，部分意見相當主觀，不一定要相信。

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