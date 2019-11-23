台中捷運共構站房價全上揚　松竹站買3房千萬有找

▲台中捷運綠線G4站與台鐵松竹站共構。（圖／有巢氏房屋提供）

記者張菱育／台北報導

交通是否便利，是民眾買屋的考量之一，台中捷運綠線將於明年通車，業者盤點3座與台鐵、高鐵共構的車站，又已新烏日站周邊住宅單價22.3萬元最高、漲幅達4.2%也居冠，而松竹站房價最親民，平均每坪16.3萬元，不用千萬元就能買3房加車位的產品。

有巢氏房屋盤點台中捷運綠線與台鐵共構車站，包括松竹站、大慶站與新烏日站，根據實價登錄資料顯示，新烏日站今年1至9月交易量達54件，平均住宅單價則由去年同期的21.4萬元成長至22.3萬元，漲幅4.2%居冠。

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有巢氏房屋台中高鐵捷運加盟店店東曾閎澤表示，新烏日是三鐵共構車站，是交通一大利多，捷運通車後，值得觀察後續是否帶動更多人潮與商機，新烏日站周邊生活機能完整，鄰近明道商圈，全聯等大型量販店也即將進駐高鐵特區。目前周邊5~10年中古屋總價約800~850萬元，可以買到3房加車位，若是20~25年屋齡的中古屋，總價則落於600~650萬元左右。

松竹站住宅單價則從去年同期的15.8萬元漲至16.3萬元、漲幅3.2%。永慶不動產台中北屯松竹加盟店店長陳贊升指出，松竹站是台鐵新設車站，加上鄰近台74線快速道路，交通便利性，且台中第二間Costco也選擇落腳當地，目前已經開始動工，目前不到1000萬元就可以買到3房加車位的物件，吸引首購族移居，不過，在新建案強勢拉抬下，中古屋價格也持續上揚，從500~600萬成長至600~700萬元。

大慶站平均住宅單價則從18.4萬元成長至19萬元、漲幅3.3%。永慶不動產台中中山醫文心加盟店店東王薏勝表示，大慶站緊鄰中山醫學大學，是南區最大地標，帶動周邊生活圈發展，生活機能完善，吸引不少中山醫學大學師生就近購屋。

王薏勝說，目前大慶站周邊多為5年內新古屋，3房加車位總價帶約為1200~1600萬元、2房則落在1000萬元左右，周邊還有13期重劃區預計年底移轉，預估2年左右將會有更多新建案推出。

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