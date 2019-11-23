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社群小編大賺選舉財　選舉前每月收入可多至少2萬

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▲▼支持群眾約500人已集結縣選舉委員會等候，包括昔日擁傅派人馬、國民黨籍鄉鎮市長及民代。（圖／記者蕭可正提供，下同）

▲根據yes123求職「職場瘋政治與選舉商機調查」顯示，有33.4%的上班族透露，今年曾有過投入「選舉兼差工作」的念頭，示意圖（圖／記者蕭可正提供）

記者余弦妙／台北報導

總統與立委選戰正式起跑，不少人想在大選期間，尋找兼差機會賺外快，根據yes123求職網日前做的「職場瘋政治與選舉商機調查」顯示，有33.4%的上班族透露，今年曾有過投入「選舉兼差工作」的念頭。現役社群美編阮小姐表示，自己在選舉前後的收入可以相差至少2萬元以上，可說是大賺「選舉財」。

根據調查，除了關心政見，或積極參與造勢活動，更發現有33.4%的上班族透露，今年曾有過投入「選舉兼差工作」的念頭；而且在可複選狀況下，心中的「夢幻選舉兼差工作」依序為：「候選人粉專小編」(45.6%)、「候選人助選員」(36%)、「舉牌、發傳單人員」(30.7%)，以及「選舉民調電訪員」(28.9%)、「造勢活動周圍攤商」(22.8%)；其他又還有「選舉商品、文宣設計師」(21.1%)、「政論節目名嘴」(13.2%)、「造勢活動主持人」(10.5%)，以及「造勢活動維安人員」(8.8%)、「造勢活動暖場表演者」(6.1%)。

請繼續往下閱讀...

這群有意兼差的人，目標希望平均每個月，能夠賺進1萬1625元的外快。若以「全體受僱就業者」906萬2千人估計，從11月18日到明年1月11日，主要競選期間約為「兩個月」，「選舉兼差財」將上看704億元。

yes123求職網分析，相較於過往的大選，候選人偏重在親自拜票的「陸軍」選戰模式，但隨著網路普及化、選民年輕化，紛紛開始導入「空軍」選戰模式，也就是提高網路聲量與影音曝光度，加上政治人物「網紅化」趨勢，自然需要更多粉專小編、文宣設計者的投入。


阮小姐表示，自己入行那一年，剛好遇上2014的九合一選舉，因此接觸到政治文宣設計，從傳單、選舉車、關東旗，到感恩餐會大型背板，當時任職的工作室都有接案。因為政治屬於比較敏感的議題，所以在提案時，也會特別需要注意客戶傾向。

▼社群美編設計師阮小姐。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼社群美編設計師阮小姐。（圖／記者余弦妙攝）

後來阮小姐自己出來開業接案，每個設計包套價格不太一樣，像是一個月的平面廣告文宣，平均月收4萬元，包含圖大概一天3到5張，主要用於網路社群上的宣傳圖。但接近選舉期間，他的工作量更是直接翻倍，收入更是直接增加2萬元，平均月收可以達到6-7萬元。

不過，阮小姐也透露，自己並沒有任何「政治狂熱」，卻也因為設計工作，接觸到相關的人事物，逐漸開始在網路社群上，發表對國家大事的看法，結果卻遭到「韓粉」留言攻擊，一開始她都能理性回覆，但對方仍然留言引戰。後來才得知是親戚的房東，輾轉連結看到自己的文章，結果就跑來「開戰」，礙於是親戚認識的人，最後只好被迫封鎖處理。

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