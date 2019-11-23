　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／川普彈劾風暴　恐拿貿易戰當籌碼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普面臨國會的彈劾調查，明年還將迎來總統大選，各界擔憂，彈劾的不確定因素，可能會導致中美貿易談判再度蝸行牛步。因為外界原先預期，中美首階段貿易協議已「接近達成」，未料美國總統川普20日又突然變臉，再度放話警告，繼續擺出高姿態。若彈劾風暴持續擴大，原本看似露出曙光的貿易戰和解，是否會被川普當成籌碼，成為轉移焦點的犧牲品呢？《慧眼看天下》第78集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲美國總統川普陷彈劾風暴。（圖／路透）

▲美國總統川普陷彈劾風暴。（圖／路透）

伊朗調漲油價50% 多地示威抗議
伊朗政府近日無預警調漲油價，漲幅至少百分之50，引發民怨沸騰，各地群起示威，不過政府部隊為了鎮壓抗議民眾，不惜向人群開火，目前至少造成百人死亡。而伊朗最高領袖哈米尼也打破沉默發表演說，除了支持政府調漲油價的政策，同時他也將破壞公共設施的示威者稱為「暴徒」，多家外媒就分析，哈米尼的表態，形同放出訊號，預告政府的鎮壓手段將會進一步升級。

▼ 伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

威尼斯水患拉警報 半世紀來最慘
說到水都威尼斯，很多人的第一印象都是浪漫的義大利風情、又或許是愜意美好的運河和貢多拉船，但這座因水而興的城市，如今卻面臨惡水的挑戰。上個星期，威尼斯遭逢半世紀以來的最高漲潮水位，全城幾乎無一倖免，被洪水無情覆蓋，一個星期內，水位三度漲破140公分，讓義大利政府不得不在14日宣布威尼斯進入緊急狀態，雖然現在大水逐漸退去，但泡過水的民宅、千年文物和歷史古蹟，恐怕還需要一段時間才能修復。

▼威尼斯大水、淹水、洪水。（圖／路透社）

▼威尼斯大水、淹水、洪水。（圖／路透社）

陸攜手阿拉伯警 破獲跨國假包集團
大陸警方最近和阿拉伯警方聯手破獲了一宗跨國假貨案，一共在海內外逮捕了57人，涉嫌假冒名牌從中牟取暴利，查獲的2萬8千多件假冒奢侈品，涉案金額就高達人民幣18億元，折合新台幣78億。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
金馬獎／《返校》拿第3獎！徐漢強奪最佳新導演
金馬獎／沒發現鏡頭對準她！　王淨一聽《返校》再奪獎「超羞手勢
輾死17歲無照男怨「倒楣」　駕駛殯儀館遭怒毆！母痛哭：還我兒
金馬獎／張詩盈《我的靈魂是愛做的》獲最佳女配角！
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／川普彈劾風暴　恐拿貿易戰當籌碼

波頓指控推特帳號遭白宮凍結　白宮撿到槍：長輩不了解「忘記密碼」怎麼重設

影／女兒打911堅持訂「辣味香腸披薩」調度員愣住大驚…出動警方拯救受虐母！

狂喝珍奶就中槍！日節目奇調查：笨蛋5大特徵　200人認定「跟風最腦殘」

評估抖音安全性　美國陸軍下令：學員禁止穿制服時拍攝

她喝到爛醉「拿菜刀捅死」雙胞妹！　母淚崩：她們從小睡一起

南極發現一袋「100年前紅洋蔥」　研究人員驚：完全沒發霉

當年僅0.3元！漫威首本漫畫《Marvel Comics #1》3800萬拍賣售出

情侶凍未條！車騎一半停馬路中間「激吻2分鐘」...路人全看傻

哥倫比亞全國大罷工衝突延燒　首都波哥大將「實施宵禁」

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

聲林之王2 EP14精華｜ 艾文《鄉下來的》 超燃RAP曾韻璇火辣伴舞 潘瑋柏誇：做出超齡表現

【黃寶慧】慧眼看天下／川普彈劾風暴　恐拿貿易戰當籌碼

波頓指控推特帳號遭白宮凍結　白宮撿到槍：長輩不了解「忘記密碼」怎麼重設

影／女兒打911堅持訂「辣味香腸披薩」調度員愣住大驚…出動警方拯救受虐母！

狂喝珍奶就中槍！日節目奇調查：笨蛋5大特徵　200人認定「跟風最腦殘」

評估抖音安全性　美國陸軍下令：學員禁止穿制服時拍攝

她喝到爛醉「拿菜刀捅死」雙胞妹！　母淚崩：她們從小睡一起

南極發現一袋「100年前紅洋蔥」　研究人員驚：完全沒發霉

當年僅0.3元！漫威首本漫畫《Marvel Comics #1》3800萬拍賣售出

情侶凍未條！車騎一半停馬路中間「激吻2分鐘」...路人全看傻

哥倫比亞全國大罷工衝突延燒　首都波哥大將「實施宵禁」

執政搞酬庸、選舉靠抹紅　國民黨：民進黨何時才以蒼生為念？

【不斷更新】金馬獲獎名單／王誌成《返校》獲最佳美術設計

八三夭攻蛋一半...「超大咖天后」深V開到肚臍上台：可以幫我簽名嗎

冬盟／戴培峰開轟無用　中職6比7惜敗日職白

王維中念念不忘韓國烤肉　與NC恐龍具昌謨保持聯繫

調皮阿金頭卡玩具籃！見鏡頭「羞遮臉」　鏟屎官：先等我笑完

金馬獎／「最強孕婦」臨盆剩3週 　張詩盈挺9月肚爆冷奪女配

金馬獎／曾敬驊Q炸微笑登紅毯3帥！　是枝裕和「蝴蝶結+小鬍渣」網：意外好帥

「哈利波特出生地」Airbnb上租的到！　一晚5千元就能入住

金馬・妝髮／李心潔、李千娜有特色最美　王淨、楊千霈可惜都「缺一點」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

川普：若不是我香港14分就被殲滅

終身免費看！Pornhub福利只要299 　優惠期曝光

保險公司刁難要證明　家屬抬遺體

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

中國間諜自爆干預台灣2020大選

櫻花妹屈膝拍照！玻璃地板反射三角洲

台裔富翁出借百億藝術品　作品失蹤

CIA前探員李振成洩漏名單　判19年

紐時：中國間諜稱捐給韓國瑜2000萬人民幣

史上首款男性避孕藥　藥效長13年

40歲父戀上女兒友　煽情日漫遭轟

情侶車停馬路中間「激吻」2分鐘

更多熱門

相關新聞

中美貿易戰升溫　外銀推演3情境

中美貿易戰升溫　外銀推演3情境

中美貿易戰尚未明朗化，外銀推估可能出現3種情境，若美國12月暫停對大陸加徵關稅，甚至9月已加徵關稅也取消，大陸經濟成長率可望回升至6%，另一種則是明年3月前，若全面取消加徵關稅，經濟成長率則可望回升至6.3%，不過最後一種是雙方談不攏，大陸經濟成長率恐跌至5.1%。

賣假貨爭議　連千毅透過律師放話要告

賣假貨爭議　連千毅透過律師放話要告

香港法案川普態度模糊　華郵：可能否決

香港法案川普態度模糊　華郵：可能否決

習近平：盼與美達成「第一階段」貿易協議

習近平：盼與美達成「第一階段」貿易協議

川普：若不是我香港14分就被殲滅

川普：若不是我香港14分就被殲滅

關鍵字：

慧眼看天下黃寶慧直播川普彈劾貿易戰

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

網爆料超級造勢：人潮是三重的10倍

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面