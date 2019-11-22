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與香港站一起…但「也與習主席站一起」　川普：「非常接近」達成貿易協議　

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲儘管川普一個多月前就表示第一階段貿易協定已有共識，但至今仍沒有即將簽署跡象。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普22日接受美媒訪問時表示，「可能非常接近」與中國敲定貿易協議。儘管美中都希望能盡快達成協議，但川普同時也說並不急於現在敲定，聲稱對中國商品加徵的關稅使美國受益。

川普22日接受福斯新聞網晨間節目Fox and Friends訪問，對近日眾議院彈劾調查公開聽證會發言。川普將話題轉到美中貿易談判說，「重點是，我們很有機會能達成協議。」

CNBC報導，儘管中美雙方都希望能盡快達成貿易協議，但川普向福斯新聞說，他「並不急於」現在簽訂協議，堅稱對中國進口貨物加徵關稅能夠使美國獲得利益。

川普一個多月前就宣布，美中雙方在第一階段貿易協議上已經達成共識，但至今雙方仍無法真正敲定所謂「第一階段協議」。中國國家主席習近平22日表示，北京希望在相互尊重與平等的基礎上，與美國達成第一階段協議。

川普則在節目上回應說，「我不喜歡他用『平等』這個詞」。川普補充說，「這不能算是一件公平的協議。」

在這場將近一個小時的電視訪談中，川普還聲稱，若不是有自己斡旋，「可能會有數以千計的人在香港被殺」，因為習近平並不希望正在進行的貿易談判告吹。川普說，「若不是因為我，香港會在14分鐘內被完全殲滅。」

被問到是否願意簽署《香港人權與民主》法案時，川普則回答，「我們與香港站在一起，但我也與習主席站在一起。」

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