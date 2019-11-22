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《冰雪奇緣2》放映廰數爆棚 韓國影人籲立法解決壟斷

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▲《冰雪奇緣2》的海報。（圖／翻攝自網路)

《冰雪奇緣2》放映熱潮無法擋。圖為該片的海報。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

韓國媒體報導，導演鄭志英等韓國電影人周五(22日)在首爾舉行緊急記者會，抗議迪士尼電影《冰雪奇緣2》對韓國電影院上映廰數造成的壟斷，希望以這次抗議推動相關法律和政策，解決韓國電影市場的壟斷問題。

2013年，迪士尼電影《冰雪奇緣》以近13億美元(約390億元新台幣)的票房，刷新全球最賣座動畫電影紀錄，並拿下當年奧斯卡最佳動畫長片及最佳原創歌曲獎項 ，主題曲Let it go也被翻譯成多種語言在全球傳唱。

睽違6年後，續集《冰雪奇緣2》周四(21日)在韓國上映後，再度掀起觀影熱潮。僅上映前的預售票就高達110萬張，上映第一天的觀影人數高達60萬人。此一驚人的票房成績，引發部分韓國電影人的擔憂。

韓國娛樂網站mydaily周五報導，「韓國電影解放委員會」周四上午在首爾舉行了緊急記者會，提醒人們對放映廰數被壟斷的關注， 正在上映的反貪電影《黑錢》(Black Money)的導演鄭志英，是該委員會的顧問，也出席了記者會。

鄭志英說，他希望透過這次記者會重申市場公平的重要性。他表示，在《冰雪奇緣2》上映當天，他執導的電影《黑錢》的觀影人數就從90萬陡降到30萬。他說：「這樣的陡降是在一天內發生的，我要對此一不公平的現象提出抗議。」

他認為《冰雪奇緣2》嚴重壟斷了放映廰數，造成市場的不公平。 鄭志英表示，他知道提出抗議可能會引起人們對《黑錢》的反感，甚至抵制他執導的電影，但為了喚醒人們對市場公平的關注，仍然值得。

「韓國電影解放委員會」表示，舉行這次記者會不是要打壓《冰雪奇緣2》，而是想指出強片壟斷了放映廰數這個長時期存在、破壞行業結構的問題。

該委員會指出，《冰雪奇緣2》創造了排片率63.0％及和上座率(入座觀眾人次)70.0％的記錄，是今年第二高的數字，銀幕壟斷並非是只有在韓國才出現的問題，而是在許多地方長期存在的問題。

對此，「韓國電影解放委員會」提出，應透過法律和政策來解決電影市場的壟斷問題，而並非靠電影發行方和電影院方來解決。

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