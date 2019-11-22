主計總處：台商回流效應　營建工程業總就業人口創歷史新高

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布10月失業率為3.77%，為19年來同期次低。月減0.03個百分點，較去年同期上升0.02個百分點，為歷年來次低數據，僅略高於2017、2018年的3.75%；季調後失業率則為3.72%，月減0.02個百分點。其中，營建工程業增加4,000名就業人數，總從業人口高達91.2萬人，創歷史新高。主計總處分析，這多少和台商回流有關。

主計總處官員指出，受上半年景氣擴張趨緩影響，失業率在畢業季後的降幅不如預期，但整體而言，今年1至10月，季調後失業率均在3.71至3.75%間微幅波動，認為目前「就業市場仍維持相對穩定態勢。」

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此外，10月就業人數為1151.7萬人，月增1萬人，或0.09%，其中營建工程業增加4千人，人數達91.2萬人，創歷史新高；教育業、醫療保健及社會工作服務業則個別增加3千人較多。統計1～10月就業人數平均為1149.5萬人，年增7萬人，或0.61%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨分析，今年上半年景氣擴張力道趨緩，畢業季過後的9月、10月失業率降幅不如預期，不過，季調後失業率約落在3.71%至3.75%之間，整體勞動市場仍穩定。

值得注意的是，若觀察各行業就業人口，以營建工程業增加4,000名就業人數最多，總從業人口高達91.2萬人，創歷史新高。潘寧馨分析，營建業今年景氣不錯，可能多少與台商回流有關，尤其是營建工程在今年表現都還不錯，當中有沒有台商回流建廠、擴廠、或是擴增辦公室等規劃，應該是有這種成份在裡面。

主計總處更透露，9月底回流台商共142家，若以勞保資料觀察，這142家的聘僱人數較去年12月底成長2.29%，對照全體受僱員工人數成長率1.16%，明顯增幅較大。