印度雇用軍闖入美軍基地性侵女兵　FBI大爆氣嚴查

▲ 美軍駐阿富汗的士兵 。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國駐阿富汗部隊的印度雇用兵奈克（Lokesh Naik），今年8月初跑進美軍基地內性侵24歲女兵。這是美國史上第一次在海外有外國人跑進基地對美軍伸出魔爪，美國陸軍犯罪調查司令部和聯邦調查局得知後勃然大怒，目前正著手調查。

根據FOX報導，這名印度雇用兵奈克是隸屬於美國在阿富汗承包的軍事商，不必上場打仗，只需要提供各種後勤服務，像是修建食堂、提供食物等等。由於阿富汗離印度非常相近，因此美國在阿富汗的軍事承包商也僱用了大量印度人。

▲印度雇用兵竟然闖進美軍基地性侵女兵。（示意圖／123RF）

美國聯邦調查局在11月6日以嚴重性虐待和性虐待接觸起訴奈克，軍事當局在8日將奈他逮捕，並透過視訊完成和美國法院的開庭。據了解，奈克目前正以《軍事域外管轄權法》（MEJA）拘留在美國陸軍五星上將的拘留所，之後會使用軍用運輸機把他載去美國的軍事基地接受審判。

印度的性侵案頻傳，印度國家犯罪統計局於2015年公佈的數據指出，一天平均發生95件性侵案。曾經有Youtuber到印度街頭訪問男性民眾性侵案的主因，除了種姓制度的社會文化外，許多印度男人都認為性侵案會發生是那些被害者的問題，因為她們「穿著清涼、抽菸又喝酒」，而被問到「性侵她們ok嗎？」，甚至有人毫不猶豫笑著回答「Yeah」，種種回答讓人看傻眼。