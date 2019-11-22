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包租公也能安養信託！兆豐銀推「留房養老」安養信託

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

面對高齡社會的到來，兆豐銀針對持有非自住不動產且既有租約收益的高齡者，領先同業推出「留房養老」安養信託，以填補目前受安養信託及以房養老貸款限制外的高齡者需求，也能確保高齡者名下的不動產還能為其所用。

兆豐銀表示，藉由留房養老安養信託不必央求子女或其他人代管，可預先將高齡者年紀更大或者無能力管理不動產租賃事務時的管理需求納入考量，讓老年生活獨立自主，不但可彈性安排租賃事務的管理，資產也可以妥善的傳承給下一代。

請繼續往下閱讀...

兆豐銀指出，現在的安養信託大多僅以交付金錢（台幣或者外幣）及有價證券等變現性較高的資產為主，而高齡者想要將不動產安養信託，受限於目前業界的承作模式，須面臨將名下的不動產出售轉為台幣或外幣存款再交付信託。

近年來各銀行配合政府的長照政策，力推「以房養老」貸款業務，以協助高齡者靈活運用名下不動產進行財務規劃，但以房養老多以自主使用者為限，且借款人若過世後房屋可能遭到法拍而無法傳承，如果其他的不動產，現階段難以獲得安養信託或以房養老的服務與保障。

因此兆豐銀與中華建築經理公司異業結盟，合作推出業界首創的留房養老安養信託，高齡者將非自住、有出租需求的不動產交付信託，並且可以選擇租賃事務的管理模式。此安養信託的運用方式廣泛，除自益信託外，亦可規劃與子女或主要協力照顧者的他益信託，藉由妥善利用租金收益，達到活化資產多元配置之目的，讓老年生活安心又樂活。

兆豐銀更為禮遇高齡長者，凡於今年12月底前成案的「留房養老」安養信託案件，提供首年信託管理費5折優惠。

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