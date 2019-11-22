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台商回流「係金A！」 八家中小企業投資逾25億元擴產拚經濟

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▲經濟部投資臺灣事務所今(22)日通過立盈環保科技等八家中小企業投資案，將投資超過25億元在台擴產。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部投資臺灣事務所今(22)日通過立盈環保科技等八家中小企業投資案，將投資超過25億元在台擴產。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資臺灣事務所今(22)日表示，通過立盈環保科技等八家中小企業投資案，將投資超過25億元在台擴產；官員指出，中小企業加速投資行動方案目前已通過68家中小企業、總投資金額超過329億元，可帶來2,776個本國就業機會。

經濟部投資臺灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」第18次聯審會議，通過立盈環保科技、信永興工業、忠鍵工廠、東鎮金屬、廷鑫興業、盟鑫金屬、佳圓軸承、國韶實業等八家企業在台擴產投資案。

請繼續往下閱讀...

立盈環保是臺灣環保「煉金術士」，客戶包括台積電、聯電、美光、世界先進、南亞科等國際大廠，由於上游客戶台積電新產能將於109年陸續開出、華邦電及力晶半導體新廠已動工，未來氟化鈣汙泥處理需求勢必大增。

官員指出，由於多家國外鋼廠也有意採購，急需擴大產能滿足需求量，因此立盈決定投入4千萬元在桃園既有平鎮廠新增全自動化產線，積極研發提升再利用產品的附加價值，進而取得特殊鋼鐵製程的訂單，行銷海外，延長資源生命週期，落實循環經濟。

廷鑫興業是鋁合金相關產品的原料製造廠，是亞洲目前唯一有能力供應船舶、航太、電動車等產業鋁合金扣件材料的廠家，預期在輕量化趨勢下需求將大增，目前產線滿載，預計今年下半年將再遷回二條產線。

為滿足產能需求及未來規劃，廷鑫興業決定投資超過6億元導入智慧機械，生產高階鋁合金與醫材用鎂合金產品，並成立材料研發暨認證中心，強化研發下世代高階鋁合金盤元與新型鎂合金系統，讓廷鑫在世界舞台大放異彩，可創造46個本國工作機會。

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