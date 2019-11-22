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視障者用網銀、APP轉帳被拒　顧立雄要求銀行明年6月要建置完成

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

立委王榮璋日前提到，部分銀行的分行有上下樓，臨櫃對身心障礙者仍有諸多不便之處，同時也有傳出視障者沒辦法透過網銀或APP轉帳。金管會今（22）日宣布，全台所有銀行必須在明年6月前完成系統建置，無論是無障礙網銀或APP都要提供相關轉帳功能。

金管會調查結果發現，目前37家本國銀行（含中華郵政）無障礙網路銀行中，已有36家有查詢服務功能，34家有約定轉帳功能，有3家有非約定轉帳功能，而APP則沒有任何1家銀行提供視障者相關轉帳的功能。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄今天受訪時指出，目前與銀行進行了解後，要求所有銀行在無障礙網銀和APP上都有建置轉帳功能，由於有些銀行承諾3、4個月可以完成，也有銀行提出需要5、6個月，因此最後決定所有銀行在明年6月前完成目標為原則，提供約定轉帳、非約定轉帳等相關功能。

顧立雄也說，銀行在無障礙網銀和APP完成相關建置後，希望能在上線前，邀請視障者或視障團體，實際測試看看究竟是否好用，確定沒有問題後才可上線。

為加速無障礙友善環境建構，金管會昨天召集銀行業者開會研商，進一步了解銀行實務建置期程後，為提供身心障礙者使用轉帳的金融服務，在會議中達成共識，以明年6月底前上線為目標的原則，各銀行無障礙網路銀行及行動銀行（APP）均提供約定及非約定轉帳功能。至於轉帳限額與各該銀行一般網路銀行及APP限額需一致。

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