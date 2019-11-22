七旬老婦浴室滑倒「卡在浴缸裡8天」　喝自來水苦撐幸運獲救！

▲英國一名老婦不慎滑倒，受困浴缸裡長達8天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國拉夫堡（Loughborough）發生一起驚險事件，一名七十多歲的老婦人不小心在浴室裡滑倒，竟剛好跌進浴缸，摔落的姿勢剛好卡住，被困在原地長達8天，幸好，她喝著自來水苦撐，終於平安獲救。據了解，「威爾特郡農場食物」（Wiltshire Farm Foods）的送餐員發現老太太沒有依照習慣訂購食品，立即察覺異樣，報警處理。

綜合BBC、《萊斯特生活報》（Leicestershire Live）報導，警方20日下午接獲通報，出動應變小組前往察看，但卻沒人應門，只好強行破門而入，竟發現老太太被困在浴缸裡，大喊「我出不來！」

▲老婦人靠著飲用自來水苦撐，終於獲救。（示意圖／免費圖庫pixabay）



萊斯特警方設法將婦人救出，交由東米德蘭茲救護車服務（EMAS）的醫護人員，讓老人家到醫院接受醫療評估與休養。警方事後在推特上表示，「她雖然很餓，但是很OK！」發言人也提到，老太太努力地從水龍頭飲用自來水，因此才沒有脫水，幸運地等到救援，「我們推測，她被卡在那裡長達8天。」

「威爾特郡農場食物」的送餐員貝特曼（Len Bateman）表示，老太太是店裡常客，每星期都會固定下單，但卻突然消失超過1周，「當她沒有按時聯繫，我就知道事情不對勁了。」他曾上門拜訪，卻沒人應門，才會決定趕快報警，主管更表示，這一名機警的員工可能「救了她的命！」

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