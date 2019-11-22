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酈英傑：嚴重關切以「非和平」手段決定台灣未來之舉　台美關係會更穩固

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▲美國在台協會處長酈英傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國在台協會處長酈英傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）22日表示，近幾個月來，中國大陸加大了對台灣的施壓力道，美國也非常關注台灣2020年的總統大選，是否會出現干預的情況，「我們知道中國大陸正透過各種方式對台灣施壓，當然這些都會讓我們對台灣的民主進程感到擔憂。」酈英傑強調，美國會「嚴重關切」任何嘗試以非和平手段決定台灣未來的行為。

酈英傑表示，和絕大多數的國家一樣，美國與台灣並沒有實質的外交關係，但在法律上有義務幫助台灣自我防衛，尤其美國是台灣在民主國際舞台上最強大的支持者，尤其美國會「嚴重關切」任何嘗試以非和平手段，決定台灣未來的行為，包含抵制、禁運在內。

酈英傑說，台灣和美國的關係非常密切，尤其美方今年還向台灣出售了價值100億美元的武器，「我相信我們在安全事務上有著牢固的關係，而我們預計會越來越穩固。」

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