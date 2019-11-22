中鋼挺下游調降明年Q1盤價　以期提升內外銷接單能量

▲中鋼公司今（22）日開出明年第一季盤價，為協助下游客戶去化庫存，主力鋼種熱軋、冷軋、棒線、鋼板予以適度調降。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼公司今（22）日開出明年第一季盤價，為協助下游客戶去化庫存，主力鋼種熱軋、冷軋、棒線、鋼板予以適度調降，並搭配多元配套措施，全力協助下游鋼廠提升內外銷接單能量。

中鋼表示，鋼市自去年底以來，國際各大鋼廠受制於煤鐵原料成本高漲及鋼品售價劇降而獲利嚴重衰退下，面臨經營困境甚而虧損。中鋼考量第1季為傳統淡季，工作天數較少，雖近期全球鋼市朝正向發展氛圍轉佳，鋼鐵不景氣循環歷經一年半已近尾聲，為協助下游客戶去化庫存及提升出口競爭力並強化接單動能，決定調降明年第一季盤價。

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▲中鋼公司109年第一季各項鋼品內銷基價調整金額。（圖／中鋼提供）

全球經濟在不利因素逐漸鈍化下，信心逐漸恢復，諸如美國10月製造業PMI指數51.3，穩定在榮枯線之上，物價指數與民間消費數據企穩，因此帶動美國鋼廠宣布二波提價合計每噸88美元且成功調漲。

中鋼表示，前波印度、巴西、俄羅斯等熱軋低價料源銷越南價格已提價每噸20美元以上，且無議價空間；加上越南河靜鋼廠元月熱軋亦同幅上漲；大陸主力鋼廠12月最新盤價皆以平穩為基調，顯示整體大環境已由觀望轉為正向發展之氛圍，鋼鐵走勢已明顯轉強。