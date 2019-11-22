密州校車老司機連續23天猥褻8歲女童　遭重判30年！

▲桑多瓦因為在校車上多次猥褻一名8歲女童，結果遭重判30年徒刑。（圖／傑克森郡治安官辦公室檔案照)

國際中心／綜合報導

外媒報導，美國密西西比州的一名校車司機在任職期間，多次猥褻一名8歲女童，結果被重判入獄30年。69歲的桑多瓦(Sergio Sandoval)周三(20日)被裁定性霸凌及「因性慾目的」撫摸受害人罪名成立。 桑多瓦已婚，並育有兩名女兒。

《紐約每日新聞網》報導，桑多瓦被控在2014年9月至2014年10月期間，多次猥褻擾車上一名年僅8歲的女童。該名女童作證說，桑多瓦連續23天猥褻她，之後給她糖果作補償，再把她送回原來座位。

女童說，桑多瓦用一隻握著方向盤，另一隻手則不斷撫摸她，而當時車上還坐滿小學生！ 證人指出，桑多瓦讓受害人擔任校車班長，並允許她違反規定，在校車行駛期間離開座位。

女童的父親周三在庭上作證說，他最初以為女兒因被人霸淩而不願意搭校車，後來女兒告訴他，桑多瓦經常撫摸她。 傑克森郡(Jackson County)地方檢察官麥爾雷斯(Angel Myers McIlrath)指控桑多瓦是「魔鬼的化身」，這是他見過最無恥的罪行之一。他說：「他(桑多瓦）每天駕駛著的校車，儼然是他的情慾樂園！」

桑多瓦堅稱自己無罪，但拒絕為自己辯護。他的妻子和兩個女兒以他沒有前科為由，向法官求情。不過主審動法官傑克遜(Kathy King Jackson)不為所動。她說，桑多瓦是罪有應得。