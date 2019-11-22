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農委會直指貸款韓瑜買豪宅案違法　台肥發言人：別問我！

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▲▼韓國瑜出席婦女後援會成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席婦女後援會成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者余弦妙／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜遭民進黨立委林俊憲爆料，曾向台肥借款1400萬元買房子，今（22）日台肥股東農委會就發表聲明指，會盡快向公司鼓動、投資人及社會大眾交代，而現任台肥董事、農委會副主委陳駿季也說要台肥盡快說明。對此，《ETtoday》獨家掌握到台肥副總、發言人羅仕日最新回應。

台肥今日受邀參加中國信託綜合證券舉辦之「2019中國信託證券投資展望論壇」，下午約莫15時55分左右羅仕日步出會場，見到《ETtoday記者》上後前面露尷尬，問及有關「韓國瑜豪宅案」時，更是直接連忙回答「這件事不要問我」，更直接搖手不願多作回應，並連忙步出大門，身旁同事、助理們也都不願多作回應，紛紛迴避，追上前想上前追問，羅仕日卻不願再做回應，快步離去。

請繼續往下閱讀...

台肥最大股東農委會今指出，有關台肥就「R5無雙-日升月恆」建案貸款案所提的書面報告，農委會於11月20日收到並審視後，認為台肥於2014年至2015年間自行認定與受買人所簽定「房屋土地預訂買賣合約書」條款無效，簽署長期分期付款協議書恐有違公司法、證券交易法、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定。之後將由農委會派任的台肥公股董事、於11月25日召開的董事會議提案查明，並責由台肥盡快對外說明，以向公司股東、投資人及社會大眾交代。

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