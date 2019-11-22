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香港員工彈性在家上班　富邦金總座：存款業務有放緩跡象

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▲▼富邦金今天舉行第3季法人說明會，由金控總經理韓蔚廷、北富銀總經理程耀輝等人共同主持。（圖／記者紀佳妘攝）

▲富邦金今天舉行第3季法說會，由金控總經理韓蔚廷、北富銀總經理程耀輝等人共同主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金今（23）日舉行第3季法人說明會，外界關注富邦銀行在香港業務是否有受到影響，富邦金控總經理韓蔚廷對此表示，香港分行和子行受到影響的程度不一，有出現在家辦公的情形，但整體營運並未受到影響，至於業務方面，存款依然呈現小幅穩定成長，只是成長速度比預期來得放緩。

面對香港動盪局勢，富邦金控總經理韓蔚廷表示，相信這件事總是會解決，當然希望時間不要太久，能夠盡快順利解決，富邦銀行（香港）去年底把廈門商銀19.9%的股權移回富邦金直接持有，不考慮股權移轉、一次性獲利等因素外，事實上今年以來富邦香港存放款部分都是小幅穩定成長，獲利與去年相比也沒有衰退情況。

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至於是否有調整香港員工的工作時間，韓蔚廷指出，由於受到影響程度不一，確實有分行受到影響，允許員工在家辦公，不過對於營運卻沒有造成任何影響，絕大部分的時間都是正常的情況；外界擔憂資金是否有外移的現象，他則說，整體來看，香港分行和富邦香港的存款雖有放緩跡象，成長速度沒比去年來得好，但仍呈現小幅上升的態勢。

外界關注境外資金匯回的商機，北富銀總經理程耀輝透露，從10月起舉行多場說明會，實際拜訪廠商，推估將有300億元，不過實際金額仍得是最後情況而定。至於企業放款動能，他則說，海外分行成長動能仍強勁，預期越南、新加坡、香港等有機會雙位數成長。

展望明年，富邦首席經濟學家羅瑋表示，以台灣來看，一方面受到貿易戰影響，企業回台布局，對台灣經濟有所挹注，另一方面相關政策，帶動貿易出口，因此明年台灣經濟呈現「溫和」情況，至於是否前景會更好，則要看貿易戰後續走勢，以及美國總統大選的選情、大陸經濟外溢效應，整體來看，明年經濟仍有3大不確定因素。

富邦金2019年前3季稅後純益為537億元，每股稅後純益（EPS）達4.99元；累計今年前10月稅後淨利560.83億元，已超越去年全年稅後淨利，累計今年前10月EPS達5.22元，率先突破5元大關，持績榮登金控每股獲利龍頭；北富銀整體淨收益雙位數成長，其中海外分行淨收益較去年同期成長25.1%，主要來自放款成長所帶動。

在台美利差收窄趨勢下，今年以來富邦人壽經常性避險成本逐季下降，避險前及避險後經常性收益率均較去年同期提升。由於新契約較整體平均負債成本比低，負債成本持續改善，截至9月底為3.61%，主要受惠股債評價上揚，金融資產未實現餘額回升至385億元。

富邦金今年配發2元現金股利，不過今年到10月底為止，每股盈餘已突破5元大關，法人關心未來的股利政策，韓蔚廷表示，無論人壽獲利是否可以上繳股利，金控發放股利發放不會改變，仍會維持穩定。

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