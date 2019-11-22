蘭嶼設核廢料貯存場　經部：將落實補償達悟族逾25億元

▲經濟部核能發電後端營運基金將捐助25.5億元「回溯補償金」，以實踐政府照顧雅美/達悟族人的承諾。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡英文總統今（22）日赴台東縣視察，談及「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」後續辦理情形，經濟部表示，將由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」及每3年2.2億元「土地配套補償金」，以實踐政府照顧雅美/達悟族人的承諾。

行政院於105年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，至107年7月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，結論顯示蘭嶼貯存場之設置與決策，蘭嶼雅美/達悟族人應不知情。

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依據報告書指出，核廢料進駐蘭嶼固然是時空背景下之政策抉擇，然已造成蘭嶼地區原住民族傳統生活、地理環境、社會經濟及雅美/達悟族人身心健康等多方面不利影響，因此政府應提出補救措施，彌補族人所受損失與傷害。

經濟部國營會表示，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」，將成立財團法人由多數雅美/達悟族人代表本於原住民自治精神組成董事會負責辦理族人之生活福祉事項，包括醫療及長期照顧、急難救助、經濟產業及基礎建設、文化及民族教育活動、原住民祭典、國際交流、族部落或社區發展及營造、獎助學金及交通補助等。

另外，也將編列每3年2.2億元的「土地配套補償金」，由蘭嶼鄉公所、蘭嶼鄉民代表會循政府預算程序運用，以及早落實對蘭嶼地區長期社經發展受限的補償。