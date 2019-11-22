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逃亡20年主持節目住千萬豪宅　法籍殺人夫妻檔西非落網　

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▲▼歐盟頭號通緝犯網站上清楚列下Jean-Claude Lacote的資料。（圖／翻攝自EU Most Wanted）

▲▼歐盟頭號通緝犯網站上清楚列下Jean-Claude Lacote的資料。（圖／翻攝自EU Most Wanted）

記者楊庭蒝／報導

比利時在1996年發生一起英國商人被槍殺的事件，凶手是法籍的拉寇特（Jean-Claude Lacote）及他的妻子范艾克（Hilde Van Acker），當時法院因證據不足無法審判，於是2人趁機逃亡，一逃就是20年。歐洲刑警組織（Europol）將2人列在首要通緝名單，在事隔多年後，終於在西非的象牙海岸首都阿必尚（Abidjan）落網。

全案起於拉寇特夫妻2人在向英國商人馬庫斯.米切爾（Marcus Mitchell）借錢後卻還不出錢，於是開槍行凶，造成米切爾左眼和喉嚨中彈後死亡，之後逃到巴西、南非等地，過著詐騙致富的生活，還曾住在約翰尼斯堡（Johannesburg）一棟價值超過100萬美元的別墅中。

拉寇特和范艾克還曾從事電視行業，主持10集的犯罪真人秀，節目內容在闡述警方和犯罪分子如何相處及犯罪現場該怎麼處理。後來拉寇特因綁架一名商人的兒子入獄待審，當時范艾克就夥同其他人一起偽裝成警察，幫助他逃獄，南非當局在一周之後才發現這件事。

比利時首都布魯塞爾檢察官發言人達弗（Celine d'Have）表示，拉寇特與范艾克相繼在20日晚間及21日早上被捕，地點位在阿必尚，將要求從象牙海岸引渡2人回比利時受審。

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