73歲川普鐵粉搶劫僅要3萬　銀行員多給了...他反而爆氣

▲73歲老翁搶劫的富國銀行（Wells Fargo）。（圖／翻攝自google街景圖）



實習記者周依儒／綜合報導

美國佛羅里達棕櫚灘縣（Palm Beach County）博卡拉頓市（Boca Raton）73歲老翁霍金斯（Sandy Hawkins）18日上午11點半進入富國銀行搶劫，沒想到當他拿到錢後，竟然表示「太多了！」要銀行行員把多的錢拿走。

根據FOX報導，霍金斯穿著印有川普名言「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）的上衣闖入銀行，並直接表示「這是搶劫，且身上有武器」。

Deputies in Palm Beach County said Sandy Hawkins could have walked out of Wells Fargo this week with $2,000, but he settled for less.https://t.co/L1gHN3QXfo — WDBJ7 (@WDBJ7) November 22, 2019

霍金斯當時直接表明自己要1100美金（約新台幣3萬3500元），但銀行行員似乎是受到驚嚇，直接拿了20張百元鈔（約新台幣6萬1000元）給他。然而，霍金斯卻沒有全部拿走，反而不悅的強調自己只要1100元而已，行員這才將其餘9張鈔票拿走。

隨後，霍金斯立刻開車逃離犯案線場，但登上新聞的他馬上被熟人認出，也立刻被住家附近的一間體育酒吧館老闆舉報。警方在19日時順利逮捕在家的霍金斯，並以搶劫的罪名將他判刑入獄。

霍金斯的房東史考特（Scott Vail）表示，「霍金斯平常是一個非常和藹、和善的人，但自從他老婆在2013年過世之後，他就變得有點不太一樣了。」