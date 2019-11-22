勞保局：外送員之死不會只罰542元　依職災保護法最高可罰10倍

▲外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

記者余弦妙／台北報導

外送員日前因車禍發生死亡意外，不過就昨日媒體推估就算開罰也僅能罰業者542元，外界就質疑是否「罰太輕」，針對這點，勞保局今（22）日，勞保局強調，根據《勞就保法規》規定，foodpanda這名外送員僅任職兩天因此能開罰的金額的確也無法到太高。

勞保局指出，因為按照昨天說明的勞保條例並沒有裁量權，因此勞保局今（22）日在特意詳細解說，強調如果按照《職業災害勞工保護法》第34條來對業者進行開罰，就會有裁量空間，勞保局就可以視個案情況進行裁罰，且因為本案涉及公共安全秩序，因此算是情節重大，因此勞保局未來將可對業者裁罰4-10倍的罰鍰。

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另外，勞保局也提醒，外送平台業者本身原本就應該要依照勞基法賠償受害勞工或其家屬，如果業者沒有依照勞動基準法賠償勞工或家屬，家屬可以向職安署申請未加保職業災害補助約103萬元，一旦這項補助申請成立，職安署就可依法向業者開罰。

勞保局解釋，因為這筆103萬元原本就應該要由業者投保，業者沒投保變成由職安署代償給家屬，因此職安署屆時就可向業者開罰並要回代償金額。

另外，Uber Eats由於涉及營業及經營層面太廣，勞保局強調會積極與相關單位溝通協調，盡快協助處理。