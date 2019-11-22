和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

▲哥倫比亞爆發全國性示威，數萬民眾走上首都波哥大（Bogotá）街頭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

南美洲國家哥倫比亞（Colombia）數萬人民不滿退休金被砍，毒品交易猖獗，2016年與游擊隊「哥倫比亞革命軍」（FARC）簽署的和平協議進度緩慢，因此走上街頭抗議，是國內近幾年最大規模示威。據了解，右派總統杜克（Iván Duque）去年8月上台，但如今支持率暴跌，只剩下26％。

▲▼抗議活動當天下著大雨，民眾依然堅持撐傘參與遊行，但部分抗議人士與警方爆發衝突。（圖／路透）

哥倫比亞政府2016年與前左翼游擊隊「哥倫比亞革命軍」簽署和平協議，正式結束長達50年的內戰，但是後續處理進程緩滿，引發不滿。據了解，雙方衝突導致26萬人喪生，超過700萬人逃離家園。

▲哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）支持率只剩下26％。（圖／路透社）

退休人士、學生、老師、反對黨與工會成員都加入遊行，他們指出，政府對於委內瑞拉難民、社會福利、經濟發展與保護原住民領袖等方面的政策都成效不彰，尤其近日對毒販發動空襲，卻不幸殺害8名無辜未成年人，讓民眾更加不滿。據了解，杜克去年8月才就職，支持率如今卻僅剩下26％。

綜合《中央社》、《法新社》報導，勞工工會主席高梅茲（Robert Gomez）表示，引爆示威的種種原因都是「累積而來的」，「我們希望政府今後能夠有所檢討，例如舉辦全國性的大型調解對話會談。」

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