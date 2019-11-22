雙11完還有黑五購物節！採購旺季來臨　可搶先布局消費類基金

▲ 年底採購旺季來臨，基金經理人看好消費類股表現。（圖／免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

上周中國雙11交出亮麗成績單後，歐美年底假期消費緊接在後，隨後又逢明年1月中國農曆春節來臨。保德信投信表示，今年8月市場悲觀預期壓抑消費類股表現，自年底消費旺季來臨，消費類股有望出現強勁反彈。根據經驗統計，Q4-Q1消費類股多會有好的表現，此刻為布局消費類股基金好時點，投資人可逢旺季搶先卡位。

保德信投信基金經理人楊博翔表示，截至上周五（15日）公布第三季財報整體表現，整體表現優於預估約75%，但必需性消費類股優於預估之比例高達89%，此外，非循環消費、循環消費優於預期之幅度分別為5.6%及5.3%，也同樣優於整體3.9%表現。

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楊博翔指出，必需性消費財報勇冠財報超預期之最，因此近來必需性消費類股對財報結果反應較大，楊博翔表示認為若此效果延續，預期績優消費類股將特別受惠。

此外，根據全美零售聯合會預估今年假期銷售金額成長達3.8至4.2%，可望優於去年2.1%；且非實體零售成長將高達12.5%，亦高於去年同期的11.5%，將維持優異雙位數增長。楊博翔進一步指出，全美零售聯合會統計也發現，除了假期禮品購物需求外，近來消費者開始偏好將自用品集中於旺季期間統一採購，因此季節性效應未來將越趨明顯。

楊博翔分析，美國今年Q3 GDP成長結構中，個人消費仍維持相對穩健，且目前失業率持續處於低水位；而歐元區之消費信心逐漸走穩，加上就業與薪資成長改善，歐洲消費動能將會維持穩定。整體而言，消費類股財報優於預期、適逢年底假期消費旺季，楊博翔預期全球消費類型基金將大有可為。