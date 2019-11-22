　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

謝金河：港股出現2顆超級大地雷　股票幾乎全變壁紙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財信傳媒董事長謝金河出席工商協進會講座並演講。（圖／記者陳政錄攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳心怡／台北報導

香港股市出現 2 顆超級大地雷！財信傳媒董事長謝金河今（22）日在臉書上PO文指出，香港恆生指數 21日重挫逾 400 點，其中，雅高控股（3313-HK）及卡森國際（0496-HK）殺勢猛烈，單日跌幅超過 9 成，有末日的味道，手上有股票的投資人幾乎全都變壁紙，這種資本市場大狂殺，在過去並不多見，如今1天出現兩個，十分不尋常。

謝金河表示，雅高集團本業是開採大理石，是中國石材業者，上半年小幅虧損，這回只因明晟 MSCI 暫緩放入成分股名單，結果股價一天暴跌 97.94%，從 14.96 港元跌到只剩下 0.305 港元，最低來到 0.246 港元，投資人手上持有的股票幾乎全變壁紙。

請繼續往下閱讀...

另一家則是地產公司卡森集團，這家地產公司，近年重心放在投資柬埔寨地產，這次被放空機構殺人鯨（Blue ORCA Capital）指控，公司把資產低價賣給董事女兒，股價從 8.41 跌到 0.435 港元，跌幅 90.06%，投資人資產瞬間只剩下 1 成。

謝金河指出，雅高集團單日市值蒸發 400 多億港元，僅剩下 9.45 億港元；卡森集團則從 125.6 億港元殺到剩下 6.79 億港元，這種資本市場大狂殺，過去並不多見，如今一天出現 2 個，實在很可怕、也不尋常。

謝金河表示，美國參眾兩院通過香港人權與民主法案，譲香港問題全球化，而中文大學、理工大學事件，也引發全世界震驚，近來各項經濟數據急轉直下，11月到港旅客少四成，半島酒店住房率剩下三成，香港施放太多催淚彈，引發空氣品質惡化，港人到醫院求診人數大增。他也感嘆：「這個人人稱羡的東方之珠，正航向不可預知的未來」。

ET快訊
iPhone 12相機升級變更強！玫瑰金將回歸　多一款神秘新
日韓《軍情協定》失效前…南韓態度大轉彎！停止終止決定
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中鋼挺下游調降明年Q1盤價　以期提升內外銷接單能量

香港員工彈性在家上班　富邦金總座：存款業務有放緩跡象

農委會直指貸款韓瑜買豪宅案違法　台肥發言人：別問我！

蘭嶼設核廢料貯存場　經部：將落實補償達悟族逾25億元

抓住小朋友目光！台銀銷售「冰雪奇緣II」彩色銀幣　每枚2520元

謝金河：港股出現2顆超級大地雷　股票幾乎全變壁紙

勞保局：外送員之死不會只罰542元　依職災保護法最高可罰10倍

文曄反擊大聯大收購「非單純投資」　董座下午4點赴北檢提告財務不實、內線交易

影／台商回流效應　商辦類股潛力大

雙11完還有黑五購物節！採購旺季來臨　可搶先布局消費類基金

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

中鋼挺下游調降明年Q1盤價　以期提升內外銷接單能量

香港員工彈性在家上班　富邦金總座：存款業務有放緩跡象

農委會直指貸款韓瑜買豪宅案違法　台肥發言人：別問我！

蘭嶼設核廢料貯存場　經部：將落實補償達悟族逾25億元

抓住小朋友目光！台銀銷售「冰雪奇緣II」彩色銀幣　每枚2520元

謝金河：港股出現2顆超級大地雷　股票幾乎全變壁紙

勞保局：外送員之死不會只罰542元　依職災保護法最高可罰10倍

文曄反擊大聯大收購「非單純投資」　董座下午4點赴北檢提告財務不實、內線交易

影／台商回流效應　商辦類股潛力大

雙11完還有黑五購物節！採購旺季來臨　可搶先布局消費類基金

霧峰農試所124週年所慶　介紹蜜棗、甘藷、玉米、文心蘭新品種

12強／各隊獎金出爐！中華隊第5名破千萬

4千5百萬「開落去」！羅東8千中小學子幸福　明年3月班班有冷氣

韓國瑜憂廠商被查水表　陳其邁：你有看過韓粉戴口罩不敢表態？

恍惚女持美工刀闖社區停車場　連砍80輛機車座墊遭警制伏

「兩腿古蛇」出土　顛覆過往蛇類演化假說

「老師！布朗妮拿碗在門口等」她看「超大Size碗」笑翻：有多餓啦

Uber推「全程錄音」安全功能！駕駛乘客通通有保障

「台灣沒有去搶美國的銀行」　賴清德：我真的建議韓國瑜不要再打麻將了

和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

財經熱門新聞

哈日族哭哭！日圓飆至三周新高　換新台幣5萬少1張晴空塔門票

2019年第一猛股一天暴跌98%

外送員車禍送命罰太輕　勞保局下午說明

華銀員工好過年　年終上看5個月

影／5G 概念股名單看過來　達人提醒爆紅股別追高

「加油等一等！」下周油價出爐　柴油可望調降1角

別跟財神爺擦身而過！7、8月發票千萬獎4張未領　30元買App是你？

千元定期定額獲廣大迴響　小資族無痛投資爆發成長

蘋果加入英特爾行列　怒告軟銀旗下「專利蟑螂」

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

龍巖再賣彰銀持股2.9萬張！獲利2.52億元　還有5.3萬張等著賣

英特爾CPU缺貨嚴重　AMD趁勢搶市

鴻海投資台灣說到做到！　境外匯回資金70億元到位

一次看懂「台商回台投資」藍綠吵什麼？　

更多熱門

相關新聞

2019年第一猛股一天暴跌98%

2019年第一猛股一天暴跌98%

大理石生產商「雅高」股價原是今年表現最佳股票，截至昨（21）日已經猛漲了近3800%，不過卻因明晟公司（MSCI）昨日發表一份聲明，以可投資性令人憂心為由，取消將雅高控股納入自家指數的計畫，導致雅高股價昨暴跌97.94%到0.305港元，市值蒸發超過57億美元。

台商回流為什麼吵成一團？

台商回流為什麼吵成一團？

台商回流資金0元　謝金河曝真相：當然借錢

台商回流資金0元　謝金河曝真相：當然借錢

謝金河：2020東京奧運將是日本巨大轉捩點　NEC鎖定生物認證及AI

謝金河：2020東京奧運將是日本巨大轉捩點　NEC鎖定生物認證及AI

別只看表象，仔細看台商回流真相

別只看表象，仔細看台商回流真相

關鍵字：

謝金河港股雅高控股卡森國際恆生指數

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

熱騰騰2020年星座運勢來了

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面