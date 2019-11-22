謝金河：港股出現2顆超級大地雷　股票幾乎全變壁紙

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳心怡／台北報導

香港股市出現 2 顆超級大地雷！財信傳媒董事長謝金河今（22）日在臉書上PO文指出，香港恆生指數 21日重挫逾 400 點，其中，雅高控股（3313-HK）及卡森國際（0496-HK）殺勢猛烈，單日跌幅超過 9 成，有末日的味道，手上有股票的投資人幾乎全都變壁紙，這種資本市場大狂殺，在過去並不多見，如今1天出現兩個，十分不尋常。

謝金河表示，雅高集團本業是開採大理石，是中國石材業者，上半年小幅虧損，這回只因明晟 MSCI 暫緩放入成分股名單，結果股價一天暴跌 97.94%，從 14.96 港元跌到只剩下 0.305 港元，最低來到 0.246 港元，投資人手上持有的股票幾乎全變壁紙。

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另一家則是地產公司卡森集團，這家地產公司，近年重心放在投資柬埔寨地產，這次被放空機構殺人鯨（Blue ORCA Capital）指控，公司把資產低價賣給董事女兒，股價從 8.41 跌到 0.435 港元，跌幅 90.06%，投資人資產瞬間只剩下 1 成。

謝金河指出，雅高集團單日市值蒸發 400 多億港元，僅剩下 9.45 億港元；卡森集團則從 125.6 億港元殺到剩下 6.79 億港元，這種資本市場大狂殺，過去並不多見，如今一天出現 2 個，實在很可怕、也不尋常。

謝金河表示，美國參眾兩院通過香港人權與民主法案，譲香港問題全球化，而中文大學、理工大學事件，也引發全世界震驚，近來各項經濟數據急轉直下，11月到港旅客少四成，半島酒店住房率剩下三成，香港施放太多催淚彈，引發空氣品質惡化，港人到醫院求診人數大增。他也感嘆：「這個人人稱羡的東方之珠，正航向不可預知的未來」。