英百萬富翁誆稱婦科醫生　招募「模擬病患」藉機性侵

▲麥卡錫誆稱自己是婦科醫生，藉機性侵前來應徵的女子。（圖／Newlyn PLC公司檔案照）

國際中心／綜合報導

英國爆發一宗詭異的性侵案。一名百萬富翁誆稱自己是婦產科醫生，藉機前來應徵的女子。東窗事發後他潛逃往非洲肯亞。但後來在返回英國時在倫敦希思洛機場被捕。

英國《每日郵報》報導，現年66歲的麥卡錫(Kevin McCarthy)之前登廣告，謊稱自己是婦科醫生，需要招募女性志願者擔任「模擬病患」，幫助前往前戰區的醫療人員學習急救技術。廣告中還說會支付志願者每小時75英鎊(約3000元新台幣)作為報酬。

跟應徵者見面時，麥卡錫聲稱自己有婦科執業資格，面試時需要應徵者脫掉衣服予以配合。然而當中一名女子發現箇中內情不簡單，於是報了警。

麥卡錫知道「淫」謀被拆穿後，慌忙逃往肯亞。但後來在返回英國時被捕。麥卡錫被控4項性侵罪， 他目前已被收押，將於12月16日在伍德格林皇冠法院(Wood Green Crown Court)出庭受審。

據了解，1999年5月至11月期間，麥卡錫曾擔任英國最大的交易公司紐林(Newlyn PLC)的董事，該公司提供債務追討和資料分析等服務，根據該公司最近的帳目，年營業額約為1800萬英鎊，獲利約400萬英鎊。