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中美協議延遲＋降息潮未止　開啟債市多頭列車

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▲▼ 聯準會進入降息循環後債市表現。（資料來源：Bloomberg，2019/11）

聯準會進入降息循環後債市表現。（資料來源：Bloomberg，2019/11）

記者周康玉／台北報導

美中貿易協議延宕，貿易戰短期無法平息，全球經濟仍陷入同步停滯期，OECD本周下修明年全球經濟成長預估到2.9%。法人認為，各國央行拯救行動不敢怠慢，今年來累計降息次數已超過40次，未來一年還有50次以上的降息可能，開啟債券市場的多頭列車。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，美中可能簽署第一階段貿易協議的消息，近期傳出變數，結果延宕到明年的機率高。明年美國總統大選前，貿易戰不易平息，全球經濟仍將籠罩陰霾，讓各國央行不敢鬆懈。

根據Bloomberg利率交換市場價格預期，未來一年，全球央行再降息次數可能還有50次以上。而聯準會12月降息機率雖不高，但以當前ISM製造業指數、通膨率觀察，至少會維持現行低利水準一段時間，甚至明年還有1~2次的降息可能，顯示尚未脫離降息循環階段。

請繼續往下閱讀...

若統計1995年以來，當聯準會進入降息循環後，各類債券資產平均都繳出正報酬成績，並以代表全球富裕國家債券的ICE美銀美林歐洲美元債指數表現最佳，在降息後1年、後2年各有4.31%、13.88%漲幅，優於全球公債、投資等級債與高收益債。

黃子祐表示，全球富裕國家債券聚焦在擁有大量國外淨資產的國家，包括：經濟實力堅強的歐美大國、石油產量豐富的中東海灣國等，由這些國家公、民營企業發行的類主權債、公司債，通常享有政府信用作擔保，債信品質佳，並提供優於公債、投資等級債的收益價值。

觀察今年7月聯準會啟動降息以來，代表全球富裕國家債券的ICE美銀美林歐洲美元債指數，累計至今漲幅約1.94%，同樣勝過公債、投資等級債與高收益債。依過去經驗，未來仍暗藏潛在表現空間。

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