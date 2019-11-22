朴槿惠保外就醫兩個月被轟耍特權　政府：會把她關回去

▲朴槿惠獲保外就醫，迄今已有兩個多月。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

今年67歲的韓國前總統朴槿惠，之前接受完肩部手術後一直自費住院，迄今已有兩個多月。期間，她被輿論指責住院時間過長、看護人員眾多，是在享受「特殊待遇」。韓國法務部本周四(21日)回應表示，考慮將她送回監獄，目前正在研究具體時間。

韓國《中央日報》周五(22日)報導，今年9月16日，朴槿惠因左肩旋轉肌腱破裂，被送到首爾聖母醫院動手術。之後，她一直在這家醫院等待康復。

剛開始時，朴槿惠住在醫院21樓的VIP病房。該病房面積185平方公尺。每天住院費約合8萬元新台幣。按照這個價位，若朴槿惠住上3個月，費用將高達3億韓圜(約774萬元新台幣)。

為了省錢，朴槿惠在今年9月底換了病房。新病房約100平方公尺，住院費是原來的一半，但也高達每天4.3萬元新台幣。 朴槿惠方面解釋說，其實還有更小一點的病房，但負責監護和照顧朴槿惠的人員太多(6到9人)，只能選擇100平方公尺的房間。

朴槿惠住院的消息深受韓國人民的關注。許多人指責：朴槿惠身為受刑人，在法院沒有停止執行監禁的情況下，住院長達2個月，睡的是VIP豪華病房，陪護人員浩浩蕩蕩，是在享受「特殊待遇」、搞特權，非常不公平。

對此，韓國法務部解釋，受刑人保外就醫一事，由監獄負責人自行決定，住院多久，在法律上並無限制，因此對朴槿惠採取的措施沒有問題。 法務部負責人同時表示，將在下周聽取專家意見，判斷朴槿惠的身體狀況後，再確定將她送回監獄的時間。

朴槿惠目前總共涉及3大案。其中「親信干政」(閨蜜門)案，法院終審判決發回重審。「干涉選舉案」獲判刑兩年，已經結案。「國情院受賄案」判刑5年，目前仍在上訴中。