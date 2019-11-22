台商投資匯回資金掛0？　顧立雄：上市櫃收益匯回比例有提高

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會近期公布，今年上市公司前3季稅前淨利1兆4,391億元，衰退19%，一舉創下7年來同期獲利最大衰退幅度，外界質疑中美貿易戰的轉單效應沒發揮。金管會主委顧立雄今（22）日表示，去年上市櫃獲利是創下10年來最高，因此跟去年比當然會衰退，不過觀察2017、2018、2019年前3季上市櫃獲利皆為10年來的前3名。

金管會主委顧立雄今天受訪時表示，去年上市櫃獲利是歷年來次高、10年來最高，細看2017、2018、2019年前3季獲利排名第一的是2018年，緊接著2017年，再來今年則是名列第3。

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顧立雄舉例，這就像外銷訂單表面上來看是十幾黑，不過那是與去年相比當然黑，但從絕對值來看，對美國增加逾40億美元，絕對值表現並不弱，主要是個別產業影響短期獲利所致，如台塑四寶占塑化業比重就知，且近期最夯的台積電也受到短期獲利影響，不過整體來看，前景仍是相當好。

顧立雄進一步指出，所謂「看淡不淡」，指的是受到中美貿易戰影響，各界預估經濟成長率、貿易皆呈現衰退狀態，因此經濟前景不佳，不過上市櫃公司營收僅略減不到0.5%，可算是持平狀態，儘管獲利減退沒有錯，但從絕對值1.4兆來看，已是近10年來第3高，相較四小龍表現，台灣表現並不弱，因此在基本面表現不錯、資金寬鬆的情況下，就會反映在股市，而股市主要是依靠基本面所支撐。

對於近期外界質疑境外資金匯回是0一事，顧立雄對此指出，鼓勵台商回台投資方案與境外資金匯回完全是2件事，台商若要融資就要有自有資金，基本上是3成起跳，7成才能融資，總不能兩手空空借錢，因此自有資金通常有國內的，也有海外匯回的部分。

顧立雄說，從數據來看，今年上半年上市櫃公司從海外、大陸匯回的純收益達344億元，但這項單純是獲利匯回，並非是透過專法回來的。另觀察匯回比例，累計收益匯回和原始投資金額比例都有提高，可見匯回比例是比較高。