英特爾為CPU嚴重缺貨罕見道歉...AMD趁勢搶市占 台積電可望受惠

▲英特爾罕見針對CPU供貨問題發道歉信。（圖／翻攝自英特爾官網）

記者周康玉／台北報導

晶片大廠英特爾針對CPU缺貨正式道歉了！英特爾20號發公開信，針對電腦中央處理器（CPU）出貨延遲表示抱歉，此舉是英特爾去（2018）年10月宣布擴產以來，首度針對CPU供貨問題致歉。市場人士認為，英特爾過去從來不曾直接公開發道歉信，顯示問題嚴重性。始終虎視眈眈的超微（AMD）持續趁勢搶食市占，代工龍頭台積電也可望從中迎接更多來自英特爾的委外訂單。

英特爾執行副總裁Michelle Johnston Holthaus發信表示，他為近一年來發生的CPU出貨延遲問題表達歉意，然而，目前英特爾盡最大努力，仍未解決這項挑戰。

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英特爾表示，為了回應市場強勁需求，英特爾投入史上最高的資本支出，包括14奈米晶圓產能，以及10奈米生產，除了提高自家產能，同時也增加委外代工，來生產更多的CPU。也因而帶動英特爾下半年的CPU供給比上半年有雙位數成長。

然而，隨著市場需求持續成長，超越英特爾投入的產能、也超越第三方對市場的預估。目前英特爾電腦晶片供給仍極度吃緊（extremely tight），以庫存來緩解的效果也很有限，市場變動讓英特爾難以吸收，造成第3季持續延遲出貨。

產業分析師認為，儘管代工（OEM/ODM）和品牌電導廠要轉換不同品牌處理器需要時間，但這仍是超微（AMD）提高市占的良機。

根據研究機構Mercury Research最新報告指出，AMD第3季x86處理器在桌上電腦（Desktop）、Client和手機（Mobile）市占率分別季增0.9%、0.8%、0.6%，整體x86市場率達14.6%、季增0.7%；且ODM/OEM廠陸續增加AMD平台開案量，明年Zen 2架構處理器產線出貨量可望續創新高。

本土法人指出，英特爾消費型 CPU自去年起持續缺貨，讓對手AMD有機可趁，截至今年第2 季止，AMD 消費型 CPU 市佔從 2016~2017年的一成左右，已大幅提高到17-18%，7月新推出消費型CPU又大賣；此外，日前還傳出英特爾伺服器CPU也面臨短缺。

本土法人表示，AMD趁勝追擊坐大市占，相關AMD供應鏈營運成長可期，包括晶片組散熱片廠健策（3653）近期旗下無錫廠和大園廠積極擴廠因應接單需求；晶片供應商祥碩（5269）提供AMD Zen 2架構平台的B550與A520晶片組等。另新平台所需搭載的MOSFET需求提升，相關台廠將同步受惠。