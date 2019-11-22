高盛預估2020年陸GDP增長5.8%　人民幣溫和升值至6.85～6.90兌1美元

▲高盛預估，2020 年的大陸的 GDP 增長率很可能只有 5.8%。（圖／取自高盛官網）

記者謝仁傑／綜合報導

多家投行券商預估大陸明年經濟增速將跌破6％。據路透報導，21日跨國投資銀行高盛發表的展望報告指出，預估2020年中國國內生產總值（GDP）增速為5.8%，人民幣兌美元匯率將升至6.85～6.90元。

高盛表示，預計今年中國GDP增長會高於官方目標6～6.5%區間的低端；而明年的大陸政策目標為6%，但實際增長很可能只有5.8%。

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中國近年採取較為克制的政策支持，儘管有些影響被人民幣大幅度貶值所抵銷，但高盛認為，中國政策層似乎對經濟增長減慢有更大的容忍度，因此不預期該政府明年將推出大規模刺激措施，而是會增加財政支持和選擇性的貨幣和信貨寬鬆。

房地產方面也應會續採收緊政策，讓房價穩定在一個平坦的軌道上；基於通膨壓力低迷，豬肉價格在過去一年內攀升，推高綜合通膨率至超出政策層的舒適範圍，估計這個情況將持續至2020年中。

高盛又認為，人民幣匯率將繼續取決於貿易成果，謹慎樂觀的基本預測是，人民幣將溫和升值至6.85-6.90兌1美元。

人民幣兌美元即期週四（21日）早盤低開至近三週低點，隨後受中國國務院副總理劉鶴的言論影響一度救回絕大部分跌幅，但中間價則續跌近百點創逾半個月來新低。

美國總統川普週三表示，將繼續與中國協商，但沒有透露其他細節，雙方都試圖在美國下個月加徵關稅前達成第一階段貿易協議。然而，川普又指他尚未與中國達成貿易協議，他認為北京在談判中一直都沒有釋出善意。



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