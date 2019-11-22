學校地下1.5公尺處埋400屍！美高中生在公墓上讀書...77具是嬰孩

▲佛羅里達的king high school前身為公墓。（圖／翻攝自google地圖）

實習記者周依儒／綜合報導

美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）的國王高中（King High School）日前被告知校園前身是20世紀里奇伍德公墓（Ridgewood Cemetery）的其中一部分。據悉，國王高中的地底下大約有將近400人的遺骸，其中77具推測可能是嬰兒或孩童。

綜合外媒報導，墓地研究員里德（Ray Reed）在今年10月初發現國王高中的校區可能是當年里奇伍德公墓的一部分。國王高中在接獲通報後也使用了探地雷達偵測，果真在校園內的地底下1.5公尺的地方發現大約145具棺材。

A total of 145 coffins were found on the campus of a Florida high school, part of the forgotten or ignored Ridgewood Cemetery. https://t.co/XyrgZLoMKF — nbc15_madison (@nbc15_madison) November 22, 2019

坦帕市於1942年開始使用里其伍德公墓，1957年時賣給一間私人土地公司，並在1959年將這塊地規劃為學區，1960開辦了國王高中。

國王高中表示，學區史上都有紀載著過去這些土地的利用，其中也包括了公墓的歷史。里奇伍德公墓是20世紀一座專門給窮人使用的，大約有382人被埋在這，而其中有大約250到268位的非裔美國人，但隨著時間的流逝，不小心漸漸遺忘了。

同為非裔美國人的希爾斯伯勒高中董事會主席塔瑪拉（Tamara Shamburger）則憤慨表示，這些忘記的行為是故意的，因為這其中一定有牽扯到許多的利益分配。

對此，國王高中的校長傑夫（Jeff Eakins）回應，他們目前正在計畫拆除這些建築物，希望埋葬在這邊的人們能夠得到安息。