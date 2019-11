學校地下1.5公尺處埋400屍！美高中生在公墓上讀書...77具是嬰孩

▲佛羅里達的king high school前身為公墓。(圖/翻攝自google地圖)

實習記者周依儒/綜合報導

美國佛羅里達州坦帕市(Tampa)的國王高中(King High School)日前被告知校園前身是20世紀里奇伍德公墓(Ridgewood Cemetery)的其中一部分。據悉,國王高中的地底下大約有將近400人的遺骸,其中77具推測可能是嬰兒或孩童。

綜合外媒報導,墓地研究員里德(Ray Reed)在今年10月初發現國王高中的校區可能是當年里奇伍德公墓的一部分。國王高中在接獲通報後也使用了探地雷達偵測,果真在校園內的地底下1.5公尺的地方發現大約145具棺材。

