貿協打造全台最大數位貿易平台　狂吸13億美元商機

▲外貿協會秘書長葉明水(左)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

貿協今(22)日公布旗下台灣經貿網年度數位貿易成果，該平台於2019年累計商機達13億美元且其B2B2C銷售平台iDealEZ買賣旺也達成輔導破千家廠商開啟線上販售。貿協表示，台灣經貿網由經濟部國貿局委託營運，平台整合資源並鎖定協助台灣中小企業數位貿易導入；同時和Google、Facebook開設數位產業人才培育，在數位貿易領域創造更多隱形冠軍。

外貿協會秘書長葉明水表示，因應數位科技改變市場交易趨勢，貿協一直鼓勵並投入資源輔導中小企業導入數位轉型，建置數位貿易新模式，台灣經貿網迄今累積超過7萬家會員，每年吸引達3,250萬買主瀏覽人次是全台最大B2B平台，未來也會與台灣電商持續合作。

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貿協指出，除B2B商機外，iDealEZ買賣旺，近年更鎖定B2B2C國外買家，迄今累積超過3萬項台灣商品達成線上交易、產地直送，近期因可上網買到正港MIT的珍珠奶茶而在買主間引起話題，未來將規劃把銷售觸角延伸至國內，讓台灣買家也能買到外銷的台灣好物。

此外，貿協表示，除自身數位轉型資源提供外，也致力於國際接軌，協助廠商串聯多個跨境電商平台前進市場；目前已與越南Tiki、印尼blibli、泰國Pchome Thai、印度Tradeindia、Amazon及ebay等電商霸主啟動臺灣廠商專屬計畫，完成8大市場的插旗任務，輔導近1000家廠商、累計28萬項商品以跨境電商方式外銷海外。

最後，貿協更舉台商案例說明，擁有台灣空調清洗系統的專利家福泉旺提到，公司上架過許多電商平台，但發現新市場的買主開發上仍有限，而台灣經貿網與買賣旺平台現有13種語言可接觸到不同市場，公司因而在買賣旺上穩定自新市場接單進400筆，直呼「從沒想過可以賣進中東」。

對於數位貿易人才培訓，貿協強調，本月27日也將首次邀請Linkedin、Facebook官方同台授課，由社群雙霸主海外團隊親自分享社群商務應用秘訣，邀請國內廠商踴躍參與。

