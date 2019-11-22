韓國瑜同鄉會被查帳　北區國稅局澄清：絕非事實

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜接受電視專訪時爆料，30年前他所成立的台北縣同鄉會（現為新北客家同鄉會），因為他擔任過3年理事長而最近遭到查帳，財政部北區國稅局今（22）日澄清，韓國瑜所言絕非事實。

韓國瑜在電視節目專訪中表示，他房地產、有價證券等所有金流來往，全部被顯微鏡檢查。韓國瑜爆料，連他30年前成立的台北縣同鄉會也因為他曾經擔任3年理事長，最近被查帳。

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官員表示，依規定同鄉會、同學會、宗親會及營利事業產業工會，若沒有任何營業或組織收入，僅藉由會費、捐贈及基金存款利息者，不需要依所得稅法申報營所稅。該同鄉會也依據規定不用申報，但是106年該同鄉會在105年有補助款收入，且超過起徵點12萬元，所以才引導其繳納所得稅。

北區國稅局強調，近期未有對該同鄉會查帳的情事，也絕對沒有長官交辦對該同鄉會查帳以及該同鄉會幹部帶著帳冊到國稅局等。北區國稅局表示，韓國瑜所提的內容並非事實，並未鎖定特定人查帳。

但是民眾會想知道，到底同鄉會、同學會等各類組織免稅、免申報規範為何？主要有三大要點：一，符合各行業公會組織、同鄉會、同學會、校友會、宗親會、營利事業產業工會、各工會團體、各級學校學生家長會、國際獅子會、國際扶輪社、國際青年商會、國際同濟會、國際崇她社、社區發展協會、各縣市工業發展投資策進會、直轄市縣(市)政府義勇消防總隊（合於義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法）、身心障礙福利團體（合於身心障礙者權益保障法第63條規定）、各縣市工業區廠商協進會及公務人員協會。

二，無任何營業或作業組織收入（包括無銷售貨物或勞務收入），僅有會費、捐贈、基金存款利息者；三，當年度收入總額或財產總額未達1億元。簡而言之，只要符合上述的機關團體，沒有會費、捐贈、基金存款利息外的其他收入，且當年度的收入總額或財產總額未達1億元，就可以免申報。