千元定期定額獲廣大迴響　小資族無痛投資爆發成長

▲ 利用長期、規律的定期定額投資，小錢也能存到變大錢。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股穩站萬一之上，大盤指數在10月來到29年以來的新高位置，國泰證券表示，今年8月新推出申購金額1千元起，就能投資台股市值前50大企業，更讓利定期定額買台股的手續費，至今短短3個月，新申購人數突破1萬人，截至2019年10月止，扣款成交金額占全市場比重已來到2成水準。

目前國內共有12家證券商提供定期定額買股服務，國泰證券表示，提供扣款標的為47檔台灣50成份股的個股及12檔涵蓋美中港台ETF，由於標的多具備大型藍籌股抗震的特性，即便短期遇到股市動盪，相對抗跌。

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國泰證券表示，希望透過推展簡單好用的數位證券服務，打破時間、空間與距離的限制，成為實踐「普惠金融」的證券商，觀察台股交易人有年齡老化的趨勢，初出社會的新鮮人運用在投資理財的可支配金額有限，藉由提供簡單方便的定期定額買股服務，投資門檻相對低，讓其進入台股市場的起手式更加平易近人。

國泰證券於今年第三季降低定期定額買台股的申購金額，從3千元降為1千元，獲得投資人迴響，3個月新申購人數暴增至1萬人以上，定期定額扣款成交金額亦正式突破1億元，大幅成長7成以上；國泰證券表示，將持續推動定期定額買台股活動與服務，協助小資族透過長時間規律投資，共享優秀前瞻企業穩健經營獲利與股價成長的果實，累積屬於自己一桶金的目標。