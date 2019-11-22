　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

讓軟銀WeWork證實：為讓組織更有效率　要全球裁員2400人　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國共享辦公室WeWork。（圖／達志影像）

▲WeWork宣布大裁公司將近20％員工。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

據CNBC報導，全球共用辦公室龍頭WeWork周四（21日）證實，為削減成本並調整業務規模，將大裁全球近2400名員工。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，此次裁員佔WeWork員工總數的19％。

四面楚歌的WeWork近幾個月可說是一波未平、一波又起，歷經了IPO撤回、虧損黑洞不斷擴大，以及共同創辦人兼執行長紐曼（Adam Neumann）閃電辭職，如今還不得不在全球大裁近五分之一的員工，難怪投資金主軟銀執行長孫正義默然承認「投資WeWork是錯誤決定」。

請繼續往下閱讀...

WeWork發言人發聲明表示，公司正努力於打造一個更加高效的組織，並重新放回核心辦公共享業務上，這次裁員亦是其努力重點之一。同時，他也表示，裁員已在全球各地展開，本週在美國會繼續進行。

WeWork發言人說：「裁員影響全球約2400名員工，公司將會提供資遣費、後續福利，同時也會盡全力在這段過渡期協助他們。這些都是非常有才華的專業人員，我們對於他們在過去十年間為WeWork做出的貢獻表達誠摯感謝。」

WeWork著手對其業務進行徹底的改變，但公司仍持續虧損，第三季虧損達12.5億美元，與去年同期相比急劇擴大，甚至有可能在幾週內就用完軟銀先前的投資。

美國紐約州檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租給公司、還收商標費6百萬美元

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
騙蓋「魚罐頭廠」卻來核廢料　蔡英文向蘭嶼人道歉補償25億
他吃香菇雞痛炸！原來是「一朵香菇」差點奪命
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

讓軟銀WeWork證實：為讓組織更有效率　要全球裁員2400人　

貿協打造全台最大數位貿易平台　狂吸13億美元商機

全球第1猛股「雅高」今年飆漲3800%！結果暴跌1天就打回原形

韓國瑜同鄉會被查帳　北區國稅局澄清：絕非事實

千元定期定額獲廣大迴響　小資族無痛投資爆發成長

外送員車禍送命開罰542元「罰太輕」　勞保局：因任職僅兩天

「加油等一等！」下周油價出爐　柴油可望調降1角

龍巖再賣彰銀持股2.9萬張！獲利2.52億元　還有5.3萬張等著賣

新台幣開盤貶值0.6分　以30.53元兌1美元開出

台股狹幅震盪　開盤小跌1點後翻紅

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

讓軟銀WeWork證實：為讓組織更有效率　要全球裁員2400人　

貿協打造全台最大數位貿易平台　狂吸13億美元商機

全球第1猛股「雅高」今年飆漲3800%！結果暴跌1天就打回原形

韓國瑜同鄉會被查帳　北區國稅局澄清：絕非事實

千元定期定額獲廣大迴響　小資族無痛投資爆發成長

外送員車禍送命開罰542元「罰太輕」　勞保局：因任職僅兩天

「加油等一等！」下周油價出爐　柴油可望調降1角

龍巖再賣彰銀持股2.9萬張！獲利2.52億元　還有5.3萬張等著賣

新台幣開盤貶值0.6分　以30.53元兌1美元開出

台股狹幅震盪　開盤小跌1點後翻紅

獨家／涅布拉飆中文示愛台粉！巨石強森被迷倒：她太殺了

唐綺陽分析「綠茶婊特點」　黃小柔直覺3改變...抓包同居男友出軌T

日本收納之神近藤麻理惠教大家「斷捨離」　卻開風格店要大家買更多？

歲末佛號忘年會　法鼓山農禪寺打「彌陀佛七」迎新

台東義警協勤安全有保障　獲議員建議款添購安全帽

台中18歲男疑精神不濟　開車自撞當場側翻

雲林雨天鋪設柏油危及品質　民進黨團議員要求全縣檢查

黃奎博／台灣要從香港反送中的激情覺醒

大豪雨襲基隆、新北！颱風外圍環流水氣多「北部3縣市濕答答」

考上鐵飯碗卻每天監看色情網站　公務員嘆：都不敢看身邊女生

陸軍女士官不倫已婚中校飛官　私密照曝！航特部：屬實就嚴懲

財經熱門新聞

哈日族哭哭！日圓飆至三周新高　換新台幣5萬少1張晴空塔門票

外送員車禍送命罰太輕　勞保局下午說明

華銀員工好過年　年終上看5個月

影／5G 概念股名單看過來　達人提醒爆紅股別追高

2019年第一猛股一天暴跌98%

別跟財神爺擦身而過！7、8月發票千萬獎4張未領　30元買App是你？

蘋果加入英特爾行列　怒告軟銀旗下「專利蟑螂」

鴻海投資台灣說到做到！　境外匯回資金70億元到位

龍巖再賣彰銀持股2.9萬張！獲利2.52億元　還有5.3萬張等著賣

「加油等一等！」下周油價出爐　柴油可望調降1角

千元定期定額獲廣大迴響　小資族無痛投資爆發成長

一次看懂「台商回台投資」藍綠吵什麼？　

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

大摩：中美二、三階段協議遙不可期

更多熱門

相關新聞

蘋果加入英特爾行列　怒告軟銀旗下「專利蟑螂」

蘋果加入英特爾行列　怒告軟銀旗下「專利蟑螂」

蘋果（Apple）與英特爾（Intel）周三（20日）向軟銀集團（SoftBank Group）旗下的投資管理公司「Fortress Investment Group」提告，指控該公司大肆收購專利卻不生產科技產品，是為向其他企業提出侵權訴訟並索取高額賠償金並阻撓科技公司的發展，稱此舉以違反美國反壟斷法。

美國檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租公司、收商標費

美國檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租公司、收商標費

最強乘務員！日職首輪後仍上班

最強乘務員！日職首輪後仍上班

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！　力推LINE及Yahoo日本合併

軟銀孫正義要打造日本版阿里巴巴！　力推LINE及Yahoo日本合併

關鍵字：

WeWork軟銀CNBC裁員紐曼Adam Neumann

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

超兇妹子摔車巨球+蜜桃炸出！鄉民神出「女神級本尊」

她生女被冷落！夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞結果傻眼

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面