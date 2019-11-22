讓軟銀WeWork證實：為讓組織更有效率　要全球裁員2400人　

▲WeWork宣布大裁公司將近20％員工。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

據CNBC報導，全球共用辦公室龍頭WeWork周四（21日）證實，為削減成本並調整業務規模，將大裁全球近2400名員工。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，此次裁員佔WeWork員工總數的19％。

四面楚歌的WeWork近幾個月可說是一波未平、一波又起，歷經了IPO撤回、虧損黑洞不斷擴大，以及共同創辦人兼執行長紐曼（Adam Neumann）閃電辭職，如今還不得不在全球大裁近五分之一的員工，難怪投資金主軟銀執行長孫正義默然承認「投資WeWork是錯誤決定」。

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WeWork發言人發聲明表示，公司正努力於打造一個更加高效的組織，並重新放回核心辦公共享業務上，這次裁員亦是其努力重點之一。同時，他也表示，裁員已在全球各地展開，本週在美國會繼續進行。

WeWork發言人說：「裁員影響全球約2400名員工，公司將會提供資遣費、後續福利，同時也會盡全力在這段過渡期協助他們。這些都是非常有才華的專業人員，我們對於他們在過去十年間為WeWork做出的貢獻表達誠摯感謝。」

WeWork著手對其業務進行徹底的改變，但公司仍持續虧損，第三季虧損達12.5億美元，與去年同期相比急劇擴大，甚至有可能在幾週內就用完軟銀先前的投資。

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