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10歲女被毒蛇咬老師繼續上課　苦撐40分鐘...送醫途中毒發身亡

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眼鏡蛇（圖／達志／示意圖）

▲女童被蛇咬傷，但老師卻逼她把課上完。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦一名10歲女童上課慘遭毒蛇咬傷，雖然立即通報老師，對方卻要她繼續把課上完，拒絕幫忙將她送醫，導致下課時整條小腿嚴重發黑，最後在送醫途中不幸身亡。

事件20日下午3時30分發生在瓦亞納德縣(Wayanad) Sultan Bathery區的一所學校，10歲女童謝林(Shahla Sherin)上課時，腳不小心陷進地上一個洞中，拔出來發現腿上突然出現被咬傷的2個紅點，她擔心自己是被蛇咬傷馬上通報老師，但對方不相信她，認為紅點是被地板的洞擦傷造成，所以拒絕讓她立即就醫。

事件發生約30分鐘後，謝林的父親趕到學校，才將她送到醫院就醫，原本預計送到一間私立醫院治療，後來轉至附近醫院就醫，約下午4時10分抵達醫院後，因為情況變得嚴重開始嘔吐，便又轉至科澤科德醫學院(Kozhikode Medical College)，然而卻在送醫途中身亡，最後被證實的確是遭到毒蛇咬傷，但人已回天乏術。

家長痛訴，女兒的死是因為老師與學校沒有第一時間處理所造成，且學校四處一直有很多孔洞與裂縫，有助讓爬行動物闖入校園，但校方卻一直沒有針對此事進行檢查。此案也獲得教育局的關切，涉案老師目前已被停職，衛生局局長也指示部門對事件展開調查。

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