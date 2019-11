影／菲航班機起飛「引擎噴火冒煙」緊急迫降！　365人高空驚魂嚇到哭

記者詹雅婷/綜合外電報導

菲律賓航空公司(Philippine Airlines)21日一架777型客機自美國洛杉磯起飛,原定飛往菲律賓馬尼拉,但卻在起飛後不久,右側引擎不斷冒煙,甚至噴出火焰,機長隨即通報緊急狀況,認定很有可能是引擎故障,緊急迫降洛杉磯國際機場。外傳部分乘客被嚇哭,所幸班機最終平安著陸,機上347名乘客以及18名機組員均平安。

Footage from inside Philippine Airlines Flight 113 shared with me from the woman who shot this, she says she started praying and that’s when the plane banked back to LAX. @KFIAM640 pic.twitter.com/NnNC68cgsa