未婚妻愛穿比基尼身材太辣！　他送超狂「特製泳衣」防止被搭訕

▲男子送未婚妻特製泳衣。（圖／合成圖／翻攝自Instagram／pedrocuz、pattyyp_）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子因為擔心未婚妻身材太辣又愛穿比基尼，為了防止對方被搭訕竟然想出奇招，特製了一件有他大頭的超狂泳衣，保證穿上後會嚇跑其他男人。結果未婚妻穿上後也驚嚇表示，「這件泳衣有夠噁心」。

曾在當地電視台擔任製作人的男子佩德羅(Pedro Cuccovillo Vitola)，因為時常在網路上拍攝搞笑影片而成為知名網紅，今年9月才在東京迪士尼樂園向女友帕蒂(Patty)求婚成功，由於對方很喜歡穿比基尼大秀身材，便決定自製泳衣要給對方驚喜。

影片中可看到，佩德羅表示他有一個驚喜，所以說服帕蒂戴上眼罩並且穿上特製泳衣，結果對方睜眼一看，黑色泳衣上竟然有好大一張佩德羅的怪臉。帕蒂當場大笑表示，「這是什麼東西！？好噁心」，佩德羅則回答，「那是我的臉」，最後她答應真的會穿去海邊。

趣味影片在網路上獲得7000多人次觀看，許多人大讚佩德羅惡整未婚妻的行為，「超有創意」、「我愛死了」、「我笑到快不行」，還有人稱讚帕蒂的反應也十分大方，「天啊，我覺得她喜歡」、「你們真是太棒了，我不曉得我比較愛你還是愛帕蒂」。

►我該答應女友嗎？

